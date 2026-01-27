聽新聞
全身7成燒傷 他戰勝「心魔」當廚師

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
經歷八仙塵爆的鍾博宇，燒傷面積百分之七十，如今手部的功能已完全恢復。記者朱冠諭／攝影
經歷八仙塵爆的鍾博宇，燒傷面積百分之七十，如今手部的功能已完全恢復。記者朱冠諭／攝影

你都這樣子還做廚師？」面對親友關心，卅二歲的鍾博宇只是淡然一笑。十年前的八仙塵爆，讓他全身七成燒傷、雙手重創；如今，他不僅重返廚房，還能重訓、路跑。而卅七歲的夏文玲，手部功能一度退化到「只剩第一指節能微彎」，重獲新生後始終保持樂觀，用親身經歷證明，生命的韌性能超乎想像。

林口長庚紀念醫院昨舉辦「八仙塵爆十周年紀念暨莊秀樹醫師追思會」，多位傷友到場分享復元歷程。鍾博宇回憶，當年廿二歲的他，燒傷面積達全身七成，其中以雙手傷勢最為嚴重，歷經植皮、清創、貼敷料等漫長治療與復健，才逐步恢復功能。如今卅二歲的他，手部功能已完全復元，「做任何事情都已經OK了」。

令人敬佩的是，鍾博宇術後仍選擇持續從事廚師工作。面對火源，一開始難免有心理障礙，但他仍堅持克服，「一方面這是我的工作，另方面也是我的興趣使然。」

雖然燒傷部位無法正常排汗，夏天時汗水會從背部大量排出，體感溫度也比一般人高，但他依然維持運動習慣，重訓、路跑、騎腳踏車樣樣來，展現驚人的意志力。

夏文玲回憶，當年廿七歲的她，燒傷面積達五成四，除了臉部、耳朵有輕微燒傷，雙手功能更是一度嚴重退化。隨著疤痕增生、變厚，雙手從原本還能做事，逐漸惡化到「只剩第一指節可以稍微微彎而已」。就算每天復健七、八個小時，仍看不到進展，讓她一度陷入低潮，直到轉往林口長庚醫院治療，手部功能才終於逐步恢復。

如今卅七歲的她，打字、寫字沒問題，但因無法正常排汗，工作型態從業務工作轉為室內行政。她形容那種不適感，「很像你在游泳池的烤箱裡面，身體一直在那個狀態，覺得很熱，然後散不出去。」夏天進便利商店買東西，走出來就可能中暑；冬天進入有暖氣的百貨公司，也會頭暈不適。

八仙樂園

