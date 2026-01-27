聽新聞
八仙塵爆10年 傷者追思醫師莊秀樹

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
林口長庚紀念醫院燒燙傷中心前主任莊秀樹日前驟逝，院方昨舉辦「八仙塵爆十周年紀念暨莊秀樹醫師追思會」，多位傷友寫卡片和獻花致意。記者朱冠諭／攝影
林口長庚紀念醫院燒燙傷中心前主任莊秀樹日前驟逝，院方昨舉辦「八仙塵爆十周年紀念暨莊秀樹醫師追思會」，多位傷友寫卡片和獻花致意。記者朱冠諭／攝影

林口長庚紀念醫院燒燙傷中心前主任莊秀樹驟逝，院方昨舉辦「八仙塵爆十周年紀念暨莊秀樹醫師追思會」，四十多位當年傷友與醫護人員到場，回顧醫療救援行動，也追憶莊秀樹在第一線坐鎮指揮的身影，勾勒出嚴厲卻充滿愛心的醫者形象。

二○一五年六月廿七日，新北市八里的八仙樂園發生粉塵爆炸，造成四九九人燒燙傷，其中近半為大面積燒燙傷，震驚全台。這起事件被視為台灣史上最嚴重的燒燙傷事故，全面考驗醫療體系的應變能力，其中林口長庚收治最多重傷患者，時任燒燙傷中心主任的莊秀樹，在第一線統籌調度。

莊秀樹去年十二月因主動脈剝離辭世，享年七十三歲。林口長庚院長陳建宗回憶，塵爆發生後，患者大量湧入，情況相當緊急，莊秀樹迅速調整院內配置，將傷勢最嚴重的病人集中於燒燙傷中心，確保醫療資源到位。陳建宗表示，莊秀樹曾赴美受訓，治學嚴謹，「正因為一絲不苟，才能在燒燙傷領域累積這樣的成果。」

八仙塵爆傷友夏文玲分享，起初在其他醫院治療，復健八、九個月後狀況未見改善，決定轉到林口長庚。轉院前，她聽說莊醫師「會罵家屬、罵病人」，她緊張到冷汗直冒。

見面後，她對莊秀樹的處事效率留下深刻印象。「兩分鐘之內，我們就在排手術時間了，我當下愣了一下，這麼容易的嗎？」她說，莊醫師沒有給空泛安慰，而是直接告訴她會怎麼做，「他跟我說會變好，我只要相信他，相信專業。」

另一名八仙傷友鍾博宇說，自己同樣被莊秀樹罵過，但始終感受到醫師的用心與專業，「如果沒有他，我們現在應該不會站在這個舞台」。

曾因拍戲爆破意外導致全身嚴重灼傷的藝人 Selina（任家萱）透過影片致意。她哽咽表示，第一次聽到他的咆哮，以為是脾氣不好，後來才明白，「每一個咆哮的聲音背後，都是他對病人的關心與在意」。

林口長庚醫院外科部長林有德則回憶，從學生時期就感受到莊秀樹的嚴格。「他不是很客氣的人，但私底下其實非常溫柔。」在那樣的訓練中，自己學到紀律、責任，以及如何尊重生命的價值，「他在關鍵時刻願意承擔」。

