老宅鼓勵增設屋頂型、立面型光電 政院擬研議換碳權

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
內政部為推動老宅立面型光電，將與環境部討論光電換碳權的可行性，八月起推動屋頂型光電。圖／聯合報系資料照片

政府積極推動綠能，但太陽光電建置容量遲未達標，加上地面型光電環評加嚴，我國淨零碳排時程恐受影響。行政院副院長鄭麗君昨出席「政府永續長聯盟論壇」致詞時表示，二○五○淨零碳排為重要課題，除推動地面型光電，也推動屋頂型光電，另也會透過老宅延壽等計畫，鼓勵增設屋頂型或立面型光電。

經濟部原規畫二○二五年太陽光電目標為二○ＧＷ，其中屋頂型裝置容量達八ＧＷ、地面型十二ＧＷ，但僅達十五點四ＧＷ，距目標明顯有落差。

去年初，陸域風機環評引發各地抗爭，七月丹娜絲颱風重創中南部漁電共生案場及滯洪池水面型光電場，造成全台十四點五萬片光電板毀損，連帶引發台南烏山頭水庫設置水面型光電板的疑慮。

內政部政務次長董建宏表示，立面型光電為新的發電技術，正透過老宅延壽計畫試辦，將市區的老宅外牆去除有公安風險的二丁掛之後，鼓勵加裝光電板；也因為有彩繪不會造成光反射，不僅友善環境，還能夠有遮陽、防止磁磚脫落的效果。

董建宏表示，正研議鼓勵立面型光電措施，包含與環境部討論能否給予碳權、與金管會合作，針對設置企業給予獎勵或ＥＳＧ加分、與經濟部合作提供補助等。至於立面型光電潛力量能還在盤點中，除公部門外，也會與教育部討論公立大學等場域，環境部則預計今年要率先增設。

環境部長彭啓明說，「光電換碳權」的方法學仍需研議；目前每噸碳僅三百元，未來推動總量管制排放交易，讓碳權回歸市場機制後，光電換碳權才會有誘因。

