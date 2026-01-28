聽新聞
中央新制土方清運簡化 問題層出不窮

聯合報／ 本報記者／連線報導
營建業界對土方之亂難解怨聲載道，環團關切簡化土方運送流程後，對違法亂倒行為恐難把關，圖為南部工地暫置土石堆。圖／聯合報系資料照片
營建業界對土方之亂難解怨聲載道，環團關切簡化土方運送流程後，對違法亂倒行為恐難把關，圖為南部工地暫置土石堆。圖／聯合報系資料照片

土方之亂未解，內政部國土管理署昨邀集土方、營造、不動產開發等代表溝通。有土方業者抱怨，最終去化場所處置土方價格飆升逾四倍，中央無解，工地會繼續停工。也有土資場業者花大錢管控土方分類品質，中央卻簡化流程讓這些心血白費，守法的人卻被懲罰。因無共識，國土署代理署長朱慶倫表示，會研議更完善配套。

國土署與環境部、交通部及行政院顧問李孟諺昨出席這場會議，會議長達四個多小時。原先土方處理流程是從Ａ點（出土地點）運到Ｂ點（中間分類處理的土資場），再運到Ｃ點（最終去化場所），現在簡化為Ａ可直接到Ｃ。

新竹縣土方業者認為，國土署新制要各縣市統一規範，新竹縣就無法簡化流程，成本也會層層轉嫁到上游的土方業者、建商，造成推高房價的惡性循環；加上現在Ｃ點價格狂漲，從新制上路前一立方公尺約五五○元，現漲為約二七○○元，盼政府穩定市場價格，但中央官員未正面回應，又推回給地方政府，因此工地還是會繼續停工。

另名土資場業者質疑，政府為追蹤土方去處要求車輛裝ＧＰＳ，現在卻開放從Ａ可到Ｃ，等同將現行約一三○間土資場的門全關上，但恐沒能力追蹤Ｃ點的後續處理，可能再度發生違法傾倒事件，業者講到激動處不禁哽咽。

在彰化經營廿年的環保事業負責人陳美秀指出，她的土資場這段期間沒停工、也沒大漲價，很支持國土署的全流向管理制度，但近期外界把焦點放在成本上升，是因過去紙本聯單、流向模糊及造成不合理的低價去化，部分建商長期找不合法「土蟲」處理，掩蓋正常處理成本，現在只是回到正常市場機制。

陳美秀表示，經土資場處理後進到Ｃ點的產品，九成都可再利用，僅一成是廢棄物，她還斥資百萬購買雷射槍管控土方的重金屬汙染，甚至繳給縣府千萬元保證金，如今政府簡化流程，等同變相懲罰合法土資場。

嘉義縣土石方資源處理公會理事長王龍榮指出，新制觀念很好，但沒找到最終去處就完了，連瓦斯地下管線等工程全都不敢動，「以後怎麼交屋？道路工程怎麼做？政府要叫業者去跳樓嗎？」

新北市議員陳世軒指出，新莊民安路三八七巷路面漏水、下陷超過十天，自來水公司以土方之亂為由不肯修復；新莊的環漢路因為路面坑洞導致行車跳動，有安全疑慮，本來年前會施工，現在也因土方之亂延到三月，都是「中央政策癱瘓地方工程」的荒謬現象。

朱慶倫表示，新制仍持續推動，但不同業者訴求各異，中央與地方會再研議更完善配套，現在最需要解決是土方暫置和最終處置，且以台中問題最嚴重，行政院會協調各部會協助地方。

國土署 土方

