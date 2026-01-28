超人力霸王2月7日起現身愛河灣

年節將近，高雄燈會冬日遊樂園今年於愛河灣及高雄港16至18號碼頭，2月7日起舉辦23天，以日本英雄角色「超人力霸王」為主題；鑑於前兩年人潮爆滿，市府表示，活動期間下午2時至晚上10時針對愛河灣東、西岸等地交通管制。

高市觀光局表示，今年是超人力霸王60周年，由「初代超人力霸王」、「超人力霸王迪卡」擔綱主角，兩個大型水上IP氣膜，將在高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角現身，而16至18號碼頭再度化身為碼頭樂園，規畫機械、氣墊遊樂設施及美味餐飲市集，高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心每日還有燈光秀展演。

觀光局提醒，配合活動，愛河周遭交通管制，範圍包含愛河灣西岸、東岸等區內道路，居民和公車除外，視需要機動擴大管制，呼籲民眾多加利用公共運輸前往。

新化年貨大街2月10日登場

另，邁入第15年的台南新化年貨大街2月10日至15日在新化老街及大目降廣場周邊登場，近年不少遊客反映少了些「年味」，市長黃偉哲昨宣傳活動說，今年規畫150個美食、年貨業者攤位外，也擴充場域安排文創市集共襄盛舉，期間將定時定點降下「新春初雪」，搭配整體年節光環境布置，相信能讓遊客耳目一新。

南市經發局表示，年貨大街延長營業時間至晚間9點，更邀請金曲歌王施文彬及40多組知名演出團隊，屆時會在新化中山、中正路口管制，且協調周邊公、私立場域共計400多席停車空間。