聽新聞
0:00 / 0:00

超人力霸王2月7日起現身愛河灣

聯合報／ 記者徐白櫻萬于甄／連線報導
高雄冬日遊樂園預計2月7日至3月1日登場，規畫「超人力霸王」當活動主角。圖／高市觀光局提供
高雄冬日遊樂園預計2月7日至3月1日登場，規畫「超人力霸王」當活動主角。圖／高市觀光局提供

年節將近，高雄燈會冬日遊樂園今年於愛河灣及高雄港16至18號碼頭，2月7日起舉辦23天，以日本英雄角色「超人力霸王」為主題；鑑於前兩年人潮爆滿，市府表示，活動期間下午2時至晚上10時針對愛河灣東、西岸等地交通管制。

高市觀光局表示，今年是超人力霸王60周年，由「初代超人力霸王」、「超人力霸王迪卡」擔綱主角，兩個大型水上IP氣膜，將在高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角現身，而16至18號碼頭再度化身為碼頭樂園，規畫機械、氣墊遊樂設施及美味餐飲市集，高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心每日還有燈光秀展演。

觀光局提醒，配合活動，愛河周遭交通管制，範圍包含愛河灣西岸、東岸等區內道路，居民和公車除外，視需要機動擴大管制，呼籲民眾多加利用公共運輸前往。

新化年貨大街2月10日登場

另，邁入第15年的台南新化年貨大街2月10日至15日在新化老街及大目降廣場周邊登場，近年不少遊客反映少了些「年味」，市長黃偉哲昨宣傳活動說，今年規畫150個美食、年貨業者攤位外，也擴充場域安排文創市集共襄盛舉，期間將定時定點降下「新春初雪」，搭配整體年節光環境布置，相信能讓遊客耳目一新。

南市經發局表示，年貨大街延長營業時間至晚間9點，更邀請金曲歌王施文彬及40多組知名演出團隊，屆時會在新化中山、中正路口管制，且協調周邊公、私立場域共計400多席停車空間。

延伸閱讀

台南新化年貨大街 2/10起連6天迎馬年

「超人力霸王」大型水上氣膜 2/7首現高雄愛河灣

台北迪化商圈年貨大街只有這裡才能吸菸 市府派30多人巡檢取締

台南新化年貨大街2月10日登場 150攤齊聚、定點降「瑞雪」添年味

相關新聞

北東濕冷雨勢大！周四低溫下探10度 下周緊接另波冷空氣

今、明2天持續受到東北季風影響，加上華南雲系東移，北東濕冷且有較大雨勢，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周四東北季風減弱，降...

平日國旅補助4月恐生變 陳玉秀：預算沒過將延至9月

交通部觀光署規畫今年4月起將推出5大平日國旅補助，總經費達23億元，平日國旅住宿最高補助3200元，自由行或團體旅行都能...

醫院評鑑改革4年改6年 朝落實評鑑日常化方向邁進

衛福部今公告114年度醫院評鑑及教學醫院評鑑合格名單，評鑑合格效期均由4年延長為6年，並回溯至112年受評合格醫院，此項...

立百病毒致死率高達7成5！預計於3月中正式列為第五類法定傳染病

印度近期爆發5例立百病毒感染個案，且致死率達4至7成5，衛福部疾管署表示，經考量國際間持續有立百病毒感染症疫情發生及評估...

防春節壅塞…台大醫院增開病床、減收分院病人 成立「配床小組」調度

歷年春節急診就醫人次為平常的1.5至1.7倍，今年春節連假長達9天，急診壅塞恐再現高峰。位處台北市精華地段的台大醫院，每當壅塞潮爆發...

因應印度爆發疫情 立百病毒 3月列法定傳染病

印度日前爆發五例立百病毒感染案例，致死率達七成五，衛福部考量國際持續發生疫情，且致死率、發生率與傳播速度等危害程度，預計...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。