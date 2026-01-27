南投宋居 體驗東方美學

南投宋居，為一代茶王私人招待所，低調不供參訪，有行旅獨家安排的曲水流觴和文人四藝，旅人將完整體驗宋代東方美學，並安排造訪獲選過台灣建築首獎，也是世界首座當代寫實藝術的毓繡美術館以及陶藝莊園東光陶莊，同時拜訪新豐農場百大青農揭密冷泉米與見學真柏園藝。

企業家山居歲月系列「南投山澗園林 宋居」三天兩夜旅程，三月十七日至十九日。一對一旅程說明會，報名請洽02-8643-3543、8643-3905，或瀏覽有行旅官網