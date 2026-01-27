聽新聞
0:00 / 0:00

南投宋居 體驗東方美學

聯合報／ 本報訊

南投宋居，為一代茶王私人招待所，低調不供參訪，有行旅獨家安排的曲水流觴和文人四藝，旅人將完整體驗宋代東方美學，並安排造訪獲選過台灣建築首獎，也是世界首座當代寫實藝術的毓繡美術館以及陶藝莊園東光陶莊，同時拜訪新豐農場百大青農揭密冷泉米與見學真柏園藝。

企業家山居歲月系列「南投山澗園林 宋居」三天兩夜旅程，三月十七日至十九日。一對一旅程說明會，報名請洽02-8643-3543、8643-3905，或瀏覽有行旅官網

延伸閱讀

單月賣破1個億！南投草屯鎮長談施政 曝納骨塔變「黃金屋」

寒流來襲中風風險增 南投縮短救命路拚急重症不再等

南投九九峰氦氣球樂園試營運 縣民預約免費入園

影／一盅就要4888元！南投年菜狂銷賣破5萬套 業者樂做公益

相關新聞

北東濕冷雨勢大！周四低溫下探10度 下周緊接另波冷空氣

今、明2天持續受到東北季風影響，加上華南雲系東移，北東濕冷且有較大雨勢，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周四東北季風減弱，降...

平日國旅補助4月恐生變 陳玉秀：預算沒過將延至9月

交通部觀光署規畫今年4月起將推出5大平日國旅補助，總經費達23億元，平日國旅住宿最高補助3200元，自由行或團體旅行都能...

醫院評鑑改革4年改6年 朝落實評鑑日常化方向邁進

衛福部今公告114年度醫院評鑑及教學醫院評鑑合格名單，評鑑合格效期均由4年延長為6年，並回溯至112年受評合格醫院，此項...

立百病毒致死率高達7成5！預計於3月中正式列為第五類法定傳染病

印度近期爆發5例立百病毒感染個案，且致死率達4至7成5，衛福部疾管署表示，經考量國際間持續有立百病毒感染症疫情發生及評估...

防春節壅塞…台大醫院增開病床、減收分院病人 成立「配床小組」調度

歷年春節急診就醫人次為平常的1.5至1.7倍，今年春節連假長達9天，急診壅塞恐再現高峰。位處台北市精華地段的台大醫院，每當壅塞潮爆發...

因應印度爆發疫情 立百病毒 3月列法定傳染病

印度日前爆發五例立百病毒感染案例，致死率達七成五，衛福部考量國際持續發生疫情，且致死率、發生率與傳播速度等危害程度，預計...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。