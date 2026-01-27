蜷川實花展 文化幣優惠購票

暌違十年，日本最具代表性的當代藝術家蜷川實花再度於台灣舉辦大型個展，本次展覽是她與創意團隊EiM攜手打造的最新代表作，包括數據科學家、電影燈光師、美術團隊等專業人員皆參與其中，使整體展場在視覺與節奏上，呈現出如同電影場景般的敘事感與沉浸感。

本次展出更是海外巡展中規模最大、內容最完整的一次呈現，其中在京都展出時擁有高人氣、備受矚目的展區「光之細語，色彩之夢」，在台北站更全面升級，以多達二千條水晶串飾構成夢幻空間，蝴蝶、花朵、愛心與水晶在光線折射下閃耀流轉，彷彿走入一座會呼吸的珠寶盒。

「蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影」即日起展至四月十九日，凡領有文化幣的青年，至udn售票網購票都可享一百元（原價四七○元）超值購票優惠，數量有限。詳情請上udn售票網