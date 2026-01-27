台北藝博會引進AI 逛展專屬導覽

在藝術與科技交會的時代，觀展方式與收藏行為正悄然改變。飯店型藝博會ONE ART TAIPEI （藝術台北）日前推出台灣首個ＡＩ藝博會導覽員，參展民眾透過手機就能免費聘請專屬ＡＩ導覽員。中華民國畫廊協會理事長陳菁螢昨表示，十月底開幕的台北國際藝術博覽會（台北藝博會）也將跟工研院合作引進ＡＩ。

中華民國畫廊協會昨發表年度策略，陳菁螢表示，協會將今年定義為「台灣科技島藝術元年」，希望將台灣半導體的優勢發揮於藝術之上，打造「藝術與科技共生」的環境。

她透露，日前跟工研院開會時，談到台灣傳統產業景氣不如半導體的現象，而政府採取「用科技ＡＩ救傳產」的策略，透過ＡＩ優化傳產的競爭力、轉換傳統的商業模式，台北藝博會與畫廊協會亦是往此一方向邁進。

至於畫廊與藝博會如何運用ＡＩ？陳菁螢說，畫廊協會與台北藝博會的官方網站與線上展廳將導入ＡＩ搜尋與「視覺偏好分析」系統，讓使用者能夠以直覺進行作品的搜索；下一步則是將畫作資料輸給ＡＩ，只要明白網站用戶的美學偏好、擺畫空間，ＡＩ就能推薦適合畫作。台北藝博會也規畫在展場導入Beacon技術進行即時流量觀測，分析觀眾的停留時長與動線軌跡，再將數據視覺化找到展場「熱點」，作為展商在策展策略與展位布局上的科學依據。

陳菁螢也提到，台北藝博會也將首度與COMPUTEX 合作，初步規畫於國際電腦展會場呈現數位藝術創作，希望透過科技硬體實力和藝術與感性思維的共振，開啟台灣藝術跨領域的新篇章。