冷氣團來襲氣溫驟降小心「假的牙痛」 醫示警：恐是心肌梗塞、腦中風症狀

近期冷氣團接連報到，氣溫明顯下降。胸腔暨重症醫師黃軒表示，冬天常好發的心肌梗塞、主動脈剝離，甚至是腦幹中風等，常以牙痛症狀表現，如果出現不像牙痛的牙痛症狀，且合併下顎痛、噁心、冷汗、喘、莫名焦慮，應提高警覺，盡速就醫。

「假假的牙痛，真真的危險。」黃軒在臉書發文指出，首先，心肌梗塞為什麼會出現牙痛症狀，主因是心臟缺血時，將引起迷走神經、交感神經訊號，將痛覺投射到左下顎、牙齒、耳後；臨床危險特徵，包括左側牙痛、下顎痛，合併噁心、冷汗、喘、莫名焦慮，且怎麼咬牙都不會更痛，服用止痛藥沒有效果。高風險族群包括糖尿病患者、女性、高齡者。

其次，主動脈剝離也可能出現牙痛症狀，原因是破裂性疼痛沿神經向上放射，將痛到下顎、臉頰、牙根，其痛感是突然爆炸式出現，且疼痛感會移動，從胸到頸到下顎，若不及時治療，死亡率為每小時上升1%至2%。

第三、腦幹中風為最容易被忽略的中風類型，因痛覺神經核在腦幹，一旦中風刺激痛覺路徑，大腦會誤以為「牙在痛」，常被忽略的合併症狀有頭暈、想吐、走路不穩、眼花、複視等，如果牙痛合併頭暈噁心，絕對不是單純牙齒。

至於，顳動脈發炎將影響顏面與牙齦血流，產生咀嚼痛、牙根痛症狀，常發生在50歲以上族群，且咀嚼時更痛，太陽穴有壓痛感、視力突然模糊。嚴重感染與敗血症前期也可能出現牙痛，常伴隨發燒、體溫過低、心跳快、全身無力等，應立即就醫治療。

黃軒說，真正會害死人的牙痛，往往根本不是牙，如果出現不像牙痛的牙痛症狀，應提高警覺。