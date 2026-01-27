北東濕冷雨勢大！周四低溫下探10度 下周緊接另波冷空氣

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今、明2天持續受到東北季風影響，加上華南雲系東移，北東濕冷且有較大雨勢，周四清晨低溫下探10度。聯合報系資料照
今、明2天持續受到東北季風影響，加上華南雲系東移，北東濕冷且有較大雨勢，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周四東北季風減弱，降雨範圍縮小，但受到輻射冷卻影響，低溫恐降至10度以下，周六鋒面通過東北季風再增強，將再有一波降溫並持續影響到下周二清晨。

曾昭誠說，今入夜至明（28日）清晨華南雲系通過，北部、東半部有局部短暫降雨，中南部有零星短暫降雨，迎風面的基隆北海岸、大台北山區有局部較大雨勢發生機率，明天清晨華南雲雨通過後，新竹以南環境轉乾，轉為多雲可見陽光的天氣型態。

周四（29日）東北季風減弱，環境風場偏東風，降雨範圍縮小，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫降雨；周五（30日）降雨範圍雷同，但東半側水氣偏多，東半部、恆春半島有局部短暫降雨。

周六（31日）鋒面通過、東北季風再增強，並持續影響到下周二（2月3日）下半天有明顯降雨，北部、東半部有局部短暫降雨，其他地區為多雲到晴。

周日、下周一（2月1日、2日）雨區增加，除了北部、東半部有局部短暫降雨，中部山區也有局部短暫降雨；下周二（2月3日）水氣減少，但基隆北海岸、大台北山區、東半部仍有局部短暫降雨，其他地區為多雲到晴。

溫度部分，曾昭誠指出，明天清晨受到冷空氣影響，周四清晨則是輻射冷卻作用明顯，低溫比周三清晨更低。明天清晨北部、宜蘭約14、15度，其他地區15至17度；周四清晨各地低溫約13至17度，受到輻射冷卻影響，西半部及山區、平地、河谷部分地區低溫下探10度。

周六鋒面通過、東北季風增強，周日白天環境偏乾，氣溫回升，北部、宜蘭可回溫到20度，中南部高溫逾20度，甚至接近25度。

周日人夜後明顯降溫，下周二清晨前，中部以北、宜蘭低溫約14至16度，南部16至18度；周日至下周二白天高溫17至19度，中南部高溫可達24、25度。

