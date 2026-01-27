快訊

武陵賞櫻專車2月13日開跑 還有5成票可搶

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
武陵農場櫻花季疏運自2月13日至3月1日共17天，疏運期間涵蓋春節及228和平紀念日連假，管制期間每日限制6000人進場。圖／交通部公路局提供
武陵農場櫻花季疏運自2月13日至3月1日共17天，疏運期間涵蓋春節及228和平紀念日連假，管制期間每日限制6000人進場。圖／交通部公路局提供

武陵櫻花專車自2月13日開跑至3月1日止，疏運期長達17天，5條武陵農場專車車票1月7日已開賣，截至23日已售出約8000多張預售票，迄今仍有5成票可買。

因應武陵櫻花季登場，公路局規畫5條至武陵農場的專車路線，台北端由台北轉運站、市府轉運站出發，宜蘭端由宜蘭轉運站、羅東轉運站及三星綜合運動場出發。

公路局表示，今年武陵花季專車由泰樂遊覽客運公司與國光客運攜手合作，提供台北端及宜蘭端賞櫻接駁服務，車票已自今年1月7日起展開預售，截至1月23日止，已售出約8000多張預售票，約占可預售票數5成，尚有餘票可供訂購。

購票管道包含全台四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）、「TBS台北轉運站」APP、年代售票系統、LINE APP，或是前往臨櫃售票窗口及國光客運自動售票機。

票價部分，公路局說明，由台北轉運站或市府轉運站出發至武陵農場，全票票價為730元、優待票450元；宜蘭地區的接駁則包含宜蘭轉運站，全票610元、優待票310元；羅東轉運站全票630元、優待票330元；三星綜合運動場全票520元、優待票280元，票價均包含武陵農場門票。

公路局指出，花季專車全面採行「原車去、原車返」的搭乘方式，旅客回程時，可依據武陵農場內規劃的各接駁地點上車，接駁車司機將在抵達下車時，會提醒每位遊客回程的具體班次時間與地點，確保每位賞櫻乘客都能享有安心且順暢的往返旅程。

購票資訊。圖／交通部公路局提供
專車班次及票價。圖／交通部公路局提供
專車路線。圖／交通部公路局提供
武陵農場 宜蘭 票價 櫻花

相關新聞

平日國旅補助4月恐生變 陳玉秀：預算沒過將延至9月

交通部觀光署規畫今年4月起將推出5大平日國旅補助，總經費達23億元，平日國旅住宿最高補助3200元，自由行或團體旅行都能...

立百病毒致死率高達7成5！預計於3月中正式列為第五類法定傳染病

印度近期爆發5例立百病毒感染個案，且致死率達4至7成5，衛福部疾管署表示，經考量國際間持續有立百病毒感染症疫情發生及評估...

醫院評鑑改革4年改6年 朝落實評鑑日常化方向邁進

衛福部今公告114年度醫院評鑑及教學醫院評鑑合格名單，評鑑合格效期均由4年延長為6年，並回溯至112年受評合格醫院，此項...

防春節壅塞…台大醫院增開病床、減收分院病人 成立「配床小組」調度

歷年春節急診就醫人次為平常的1.5至1.7倍，今年春節連假長達9天，急診壅塞恐再現高峰。位處台北市精華地段的台大醫院，每當壅塞潮爆發...

當心！貢丸不純、牛肉片混豬成分…北市石二鍋、大翔鐵板燒不合格

北市衛生局把關食品安全，今公布赴夜市鐵板燒、蒙古烤肉餐飲業、火鍋店等處抽驗29件市售肉加工產品的結果，2件動物性成分不合...

武陵賞櫻專車2月13日開跑 還有5成票可搶

武陵櫻花專車自2月13日開跑至3月1日止，疏運期長達17天，5條武陵農場專車車票1月7日已開賣，截至23日已售出約800...

