武陵賞櫻專車2月13日開跑 還有5成票可搶

武陵櫻花專車自2月13日開跑至3月1日止，疏運期長達17天，5條武陵農場專車車票1月7日已開賣，截至23日已售出約8000多張預售票，迄今仍有5成票可買。

因應武陵櫻花季登場，公路局規畫5條至武陵農場的專車路線，台北端由台北轉運站、市府轉運站出發，宜蘭端由宜蘭轉運站、羅東轉運站及三星綜合運動場出發。

公路局表示，今年武陵花季專車由泰樂遊覽客運公司與國光客運攜手合作，提供台北端及宜蘭端賞櫻接駁服務，車票已自今年1月7日起展開預售，截至1月23日止，已售出約8000多張預售票，約占可預售票數5成，尚有餘票可供訂購。

購票管道包含全台四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）、「TBS台北轉運站」APP、年代售票系統、LINE APP，或是前往臨櫃售票窗口及國光客運自動售票機。

票價部分，公路局說明，由台北轉運站或市府轉運站出發至武陵農場，全票票價為730元、優待票450元；宜蘭地區的接駁則包含宜蘭轉運站，全票610元、優待票310元；羅東轉運站全票630元、優待票330元；三星綜合運動場全票520元、優待票280元，票價均包含武陵農場門票。