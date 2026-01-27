頻率拉長...衛福部宣布醫院評鑑4年改6年 洪子仁：讓醫護回到病人身邊

賴清德總統日前宣布要將醫院評鑑頻率從現行4年一次，改為6年一次，衛福部今天公告114年度醫院評鑑合格名單，合格效期已改為6年。評鑑年限拉長，醫院優先受益，可減輕行政負擔，台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁對醫院評鑑頻率加大表示支持，認為此舉可減輕「行政枷鎖」，讓醫院將資源用於病人照護。

洪子仁指出，醫界對醫院評鑑頻率改為6年的務實改革，高度支持肯定，此一轉變展現政府體恤第一線醫療機構行政負擔，解決醫護人力壓力的「減壓決心」，為台灣醫療體系邁向成熟重要指標，可引領台灣醫院管理進入智慧轉型、品質內化新階段。

新冠疫情期間，評鑑因防疫需求延後至7年。洪子仁指出，全國醫院仍在感控、病安與跨院協作交出優異成績單，證明台灣醫療體系的品質已如DNA般深植人心，公告將效期定為六年，是建立在「實戰驗證」基礎上的理性調整。

洪子仁指出，過去4年一次的醫院評鑑，讓各家醫院陷入「文健焦慮」，新制實施後，下一輪醫院評鑑最快118年才會開始，期間大量行政與臨床主管人力釋放，「醫護人員真正回到病人身邊」，可專注於臨床照護、教學研究與醫療創新，提升整體照護品質。

衛福部預計於115年底完成配套，並將「智慧醫療」、「工作環境優化」及「日常化監測」納入新制。洪子仁強調，這符合國際趨勢，讓醫院評鑑不再是「一次性考試」，透過數位化指標動態監管，推動醫院邁向數位轉型與永續經營；醫院評鑑完成建立標準階段任務，新一輪評鑑項目，應聚焦影響病人的核心指標與風險預警，讓評鑑成為促進醫療創新、人才培育與跨院資料治理的平台

洪子仁強調，醫界將全力配合衛福部後續的評鑑指標再設計，包含智慧醫院評估、醫護工作環境優化等新題目，期待在更具彈性的制度下，台灣醫療體系能更穩健、更有韌性，持續守護國人健康，達成「健康台灣」的深耕願景。