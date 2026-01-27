台鐵集集線彩繪列車1月28日限定巡迴 另推新周遊券

台鐵公司今天宣布，集集線彩繪列車28日將限定巡迴彰化、台中等指定車站，提供旅客合影留念；另同步推出全新集集線一日周遊券，至集集地區特約商家消費，可享有專屬優惠。

台鐵集集支線歷經4年多的邊坡與隧道整治工程，全面強化基礎設施，確保行車安全，已於今年1月5日起復駛至集集站。

台鐵發布新聞稿表示，為慶祝集集線復駛，南投縣集集鎮公所邀請地方當代藝術家洪易操刀，攜手台鐵打造「集集線專屬彩繪列車」。

彩繪列車以集集在地山蕉、保育類動物石虎及南投翠綠山色為創作元素，轉化為大膽且具生命力的幾何圖騰，巧妙結合藝術與鐵道文化，讓經典車輛化身為充滿正能量與在地特色的移動藝術品，成為旅客拍照打卡的新亮點。

為讓更多民眾近距離感受彩繪列車魅力，台鐵表示，規劃在1月28日開行彩繪巡迴山海專列，去程（山線）自彰化站上午8時首發，沿途停靠台中、苗栗、中壢及南港站；回程（海線）由南港站發車，經桃園、白沙屯、日南、沙鹿及彰化站。

台鐵指出，列車將在各指定車站停留10至20分鐘，提供旅客與彩繪列車合影留念，但受限於月台及車廂高度安全考量，全程不辦理客運服務，不開放民眾上車搭乘。

為配合集集支線復駛，台鐵同步推出全新設計的「集集線一日周遊券（集集版）」，將在地元素融入票面。台鐵說明，票價為全票新台幣90元、優惠票45元，在竹南、苗栗、豐原、台中、新烏日、彰化、員林、田中、二水、大甲、沙鹿、斗六及嘉義等13站販售。

台鐵指出，民眾持上述周遊券至集集地區特約商家消費，還可享有專屬優惠，邀請旅客深入體驗在地小鎮風情。

另外，因集集線與「卦山三鐵線」自行車道相鄰，台鐵也鼓勵民眾，可在二水站透過兩鐵轉乘設施，騎乘自行車與彩繪小火車並肩而行，享受結合鐵道與低碳旅遊的輕旅行體驗。