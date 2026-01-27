快訊

死亡率高達75%！赴立百病毒流行地區 羅一鈞籲勿吃2類食物

職務之便玩不倫戀 督察與已婚女職代車震…警記2小過調職

台鐵集集線彩繪列車1月28日限定巡迴 另推新周遊券

中央社／ 台北27日電

台鐵公司今天宣布，集集彩繪列車28日將限定巡迴彰化、台中等指定車站，提供旅客合影留念；另同步推出全新集集線一日周遊券，至集集地區特約商家消費，可享有專屬優惠。

台鐵集集支線歷經4年多的邊坡與隧道整治工程，全面強化基礎設施，確保行車安全，已於今年1月5日起復駛至集集站。

台鐵發布新聞稿表示，為慶祝集集線復駛，南投縣集集鎮公所邀請地方當代藝術家洪易操刀，攜手台鐵打造「集集線專屬彩繪列車」。

彩繪列車以集集在地山蕉、保育類動物石虎及南投翠綠山色為創作元素，轉化為大膽且具生命力的幾何圖騰，巧妙結合藝術與鐵道文化，讓經典車輛化身為充滿正能量與在地特色的移動藝術品，成為旅客拍照打卡的新亮點。

為讓更多民眾近距離感受彩繪列車魅力，台鐵表示，規劃在1月28日開行彩繪巡迴山海專列，去程（山線）自彰化站上午8時首發，沿途停靠台中、苗栗、中壢及南港站；回程（海線）由南港站發車，經桃園、白沙屯、日南、沙鹿及彰化站。

台鐵指出，列車將在各指定車站停留10至20分鐘，提供旅客與彩繪列車合影留念，但受限於月台及車廂高度安全考量，全程不辦理客運服務，不開放民眾上車搭乘。

為配合集集支線復駛，台鐵同步推出全新設計的「集集線一日周遊券（集集版）」，將在地元素融入票面。台鐵說明，票價為全票新台幣90元、優惠票45元，在竹南、苗栗、豐原、台中、新烏日、彰化、員林、田中、二水、大甲、沙鹿、斗六及嘉義等13站販售。

台鐵指出，民眾持上述周遊券至集集地區特約商家消費，還可享有專屬優惠，邀請旅客深入體驗在地小鎮風情。

另外，因集集線與「卦山三鐵線」自行車道相鄰，台鐵也鼓勵民眾，可在二水站透過兩鐵轉乘設施，騎乘自行車與彩繪小火車並肩而行，享受結合鐵道與低碳旅遊的輕旅行體驗。

彩繪列車 集集 台鐵

延伸閱讀

影／推動太陽光電 鄭麗君：鼓勵新建築、老宅加入增加能源韌性

台中市議員二選區綠營新人輩出 陳怡潔、林東誼爭取民進黨初選

台中梧棲浩天宮首辦媽祖盃花燈彩繪大賽 1500人參賽

高捷蜜柑站長遇上虎爺 聯名彩繪列車登場

相關新聞

平日國旅補助4月恐生變 陳玉秀：預算沒過將延至9月

交通部觀光署規畫今年4月起將推出5大平日國旅補助，總經費達23億元，平日國旅住宿最高補助3200元，自由行或團體旅行都能...

立百病毒致死率高達7成5！預計於3月中正式列為第五類法定傳染病

印度近期爆發5例立百病毒感染個案，且致死率達4至7成5，衛福部疾管署表示，經考量國際間持續有立百病毒感染症疫情發生及評估...

醫院評鑑改革4年改6年 朝落實評鑑日常化方向邁進

衛福部今公告114年度醫院評鑑及教學醫院評鑑合格名單，評鑑合格效期均由4年延長為6年，並回溯至112年受評合格醫院，此項...

防春節壅塞…台大醫院增開病床、減收分院病人 成立「配床小組」調度

歷年春節急診就醫人次為平常的1.5至1.7倍，今年春節連假長達9天，急診壅塞恐再現高峰。位處台北市精華地段的台大醫院，每當壅塞潮爆發...

當心！貢丸不純、牛肉片混豬成分…北市石二鍋、大翔鐵板燒不合格

北市衛生局把關食品安全，今公布赴夜市鐵板燒、蒙古烤肉餐飲業、火鍋店等處抽驗29件市售肉加工產品的結果，2件動物性成分不合...

武陵賞櫻專車2月13日開跑 還有5成票可搶

武陵櫻花專車自2月13日開跑至3月1日止，疏運期長達17天，5條武陵農場專車車票1月7日已開賣，截至23日已售出約800...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。