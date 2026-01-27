台北全新XR展演空間亮相 體驗一秒穿梭古埃及

法國沉浸式創作團隊EXCURIO打造作品「消失的法老」，2022年在巴黎首演，並陸續於法國、英國、美國等地展演，1月29日起將在台北「XR沉浸玩家」展演空間亮相。

「XR沉浸玩家」是台灣首座以「多人走動式VR體驗」為規劃核心的展演空間，以「消失的法老」古夫金字塔 VR沉浸體驗為開幕首秀，讓觀眾只要戴上VR裝置，就能一秒從台北穿梭至埃及，記者會今天舉行。

外交部次長吳志中致詞表示，此次展覽有2個重要意義，首要是讓人看見文化科技融合的可能，讓台灣觀眾可以不只是看展，而是進入文化現場；再來是代表台法文化合作的重要成果，體現台法文化交流長期且深厚的合作基礎，也示範跨國共創呈現的文化層次與如何提升國際視野。

法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）表示，他非常自豪且開心「XR沉浸玩家」開幕首檔展覽是與法國合作，過去法國團隊作品「永恆聖母院」在高雄展演，儘管他才在台灣待了2年，也感受到「台法真是絕配」，法國人非常熱衷埃及文化，很高興他們將這份愛帶來台灣，並讓台灣觀眾一起體驗。

「消失的法老」以1比1尺度重現埃及吉薩高原上最大的金字塔「古夫金字塔」，觀眾將以第一人稱視角行走於建築內部，穿越隱藏通道、深入一般遊客無法進入的王后密室，登上平時無法抵達的金字塔頂端俯瞰整座吉薩高原，親身體會古代建築的壯闊尺度。

旅程由金字塔外部地景延伸至尼羅河與下神殿，觀眾將登上神話中的「太陽船」，一路航行回公元前2500年的古王國時期，親眼見證法老王古夫的葬禮儀式。

主辦單位時藝多媒體透過新聞稿表示，全空間體驗採多人同步走動式VR設計，觀眾能與同伴在同一虛擬空間中同行遊歷金字塔深處。全片場景依據考古研究、建築資料與影像技術精準重建，在高度擬真的視覺與空間音效加成下，整段旅程宛如沉浸於一部史詩級的古埃及實境電影中。