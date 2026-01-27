快訊

川普關稅玩過頭 加、歐、印全硬起來！中等強權合縱連橫抗衡美霸權

F-16失事後亡羊補牢...空軍公布空勤防寒飛行衣 落海最長保暖24小時

2026台灣戲曲藝術節 旗艦製作重現連台本戲

中央社／ 台北27日電

2026台灣戲曲藝術節邁入第9屆，旗艦製作將重現內台黃金時代的連台本戲，也將首次舉辦藝術節特展，委請特展策展人傅裕惠呈現內台時期迄今的台灣戲曲多聲腔聲景。

國立傳統藝術中心轄下台灣戲曲中心今天舉行「2026台灣戲曲藝術節」記者會，宣告今年由國立台灣大學藝文中心執行長紀慧玲、國立台灣戲曲學院助理教授李佩穎共同策劃，以「純棉與混種@繁花世代」為策展主題。

紀慧玲致詞表示，策展核心源自對台灣戲曲身世的深度回溯。她借用日治時期台灣新劇中「純棉（純粹）」與「Fiber（混種）」，藉此釐清傳統與創新並非對立，而是一個演進、演化、甚至接枝移植的動態過程。

傳藝中心主任陳悅宜表示，過去台灣戲曲藝術節較強調新編製作以及與當代劇場的跨域結合。今年在策展人規劃下，對戲曲歷史進行縱向爬梳與橫向融合。今年共21個表演團隊參與，推出20齣戲，是規模龐大的演出工程。

陳悅宜提到，今年首次舉辦藝術節特展，由傅裕惠規劃「紅蝴蝶追香－從內台到劇場的聲音特展」，期待透過藝術節的精彩演出、專題特展、系列講座，細膩聚焦台灣戲曲的豐姿百態與強韌生命力。

今年台灣戲曲藝術節將推出一檔旗艦製作和一檔國際製作，旗艦製作由台灣戲曲學院演出「金銀天狗」，將1950年代「拱樂社」的代表劇目重製演譯，將原10本連台戲濃縮為上下兩本，聚焦主要人物情感周折與一段復仇大業。

跨國製作則特邀韓國國立亞洲文化殿堂（ACC）製作「The Two Eyes看．見沈清」，改編自韓國傳統說唱藝術「盤索里」的代表作品「沈清歌」，並由MUTO與IPKOASON跨界創作團隊聯手打造，該作被視為當代韓國戲曲創新的重要代表之一。

此外，策展人今年另設計「導演專題」，由明華園家族天字團、黃字團、繡花園聯手再現國家文藝獎得主陳勝國的成就，將透過「父子情深」、「酒醉賣江山」及新編神仙戲「崑崙」，讓觀者能一窺編導大師的完整創作脈絡。

2026台灣戲曲藝術節自4月中旬開始，將由21組團隊陸續推出20齣戲，節目詳細資訊可至台灣戲曲中心官網查詢。

藝術節 團隊 韓國

延伸閱讀

傳習傳統音樂戲曲 彰化縣文化局開辦課程13班

缺乏文化敏感 澳洲藝術節禁巴裔作家參展遭抵制

這場大戲 想選台中市長的三人都來看戲

驚艷全場 「即將成真火舞團」前進台南偏鄉左鎮燈會演出

相關新聞

平日國旅補助4月恐生變 陳玉秀：預算沒過將延至9月

交通部觀光署規畫今年4月起將推出5大平日國旅補助，總經費達23億元，平日國旅住宿最高補助3200元，自由行或團體旅行都能...

立百病毒致死率高達7成5！預計於3月中正式列為第五類法定傳染病

印度近期爆發5例立百病毒感染個案，且致死率達4至7成5，衛福部疾管署表示，經考量國際間持續有立百病毒感染症疫情發生及評估...

當心！貢丸不純、牛肉片混豬成分…北市石二鍋、大翔鐵板燒不合格

北市衛生局把關食品安全，今公布赴夜市鐵板燒、蒙古烤肉餐飲業、火鍋店等處抽驗29件市售肉加工產品的結果，2件動物性成分不合...

防春節壅塞…台大醫院增開病床、減收分院病人 成立「配床小組」調度

歷年春節急診就醫人次為平常的1.5至1.7倍，今年春節連假長達9天，急診壅塞恐再現高峰。位處台北市精華地段的台大醫院，每當壅塞潮爆發...

赴立百病毒流行地區 羅一鈞籲勿吃2類食物

衛福部預計3月將立百病毒感染症列為第5類法定傳染病，因其死亡率可高達75%，疾管署長羅一鈞提醒，前往流行國家勿生飲椰棗樹...

醫院評鑑改革4年改6年 朝落實評鑑日常化方向邁進

衛福部今公告114年度醫院評鑑及教學醫院評鑑合格名單，評鑑合格效期均由4年延長為6年，並回溯至112年受評合格醫院，此項...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。