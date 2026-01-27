暨南大學3千櫻花估2月盛開 草坪頭賞櫻映襯茶園

國立暨南國際大學是日月潭風景區賞櫻景點，校內櫻花逐漸綻放，校方估2月初至2月中旬盛開；另外，信義鄉公所31日至3月1日辦理「草坪頭櫻花季」，4000棵櫻花與茶園相互映襯。

國立暨南國際大學「暨大櫻花季」遠近聞名，目前校內櫻花開約2、3成，估2月初至2月中旬盛開，校方今天表示，不僅原有3000棵櫻花樹，透過交通部觀光署日月潭國家風景區管理處協助「千櫻園」改善工程，增植1200棵櫻花樹，這些成樹估1、2年後加入盛開陣容。

暨大表示，「暨大櫻花季」結合櫻花、茶道、音樂與咖啡交織一場感官饗宴，讓遊客在花香、茶韻中，深刻感受人文情懷；今年特別設計可愛「櫻花季專屬御守」，結合「暨大校園神獸」穿山甲與嬌嫩櫻花圖騰並至福安宮過火，2月14日至22日每天限量送400個給付停車費入校車主，暨大好停車、不塞車，是春節賞櫻首選。

另外，信義鄉公所辦理「草坪頭櫻花季」明天開鑼儀式，鄉公所表示，草坪頭園區種植逾4000棵櫻花樹，品種多樣，花海與茶園相互映襯，風景美不勝收，是中部重要賞櫻景點，櫻花季活動31日至3月1日，也歡迎遊客順路遊訪神木村、東埔溫泉、望鄉部落。