快訊

川普關稅玩過頭 加、歐、印全硬起來！中等強權合縱連橫抗衡美霸權

F-16失事後亡羊補牢...空軍公布空勤防寒飛行衣 落海最長保暖24小時

暨南大學3千櫻花估2月盛開 草坪頭賞櫻映襯茶園

中央社／ 南投縣27日電

國立暨南國際大學是日月潭風景區賞櫻景點，校內櫻花逐漸綻放，校方估2月初至2月中旬盛開；另外，信義鄉公所31日至3月1日辦理「草坪頭櫻花季」，4000棵櫻花與茶園相互映襯。

國立暨南國際大學「暨大櫻花季」遠近聞名，目前校內櫻花開約2、3成，估2月初至2月中旬盛開，校方今天表示，不僅原有3000棵櫻花樹，透過交通部觀光署日月潭國家風景區管理處協助「千櫻園」改善工程，增植1200棵櫻花樹，這些成樹估1、2年後加入盛開陣容。

暨大表示，「暨大櫻花季」結合櫻花、茶道、音樂與咖啡交織一場感官饗宴，讓遊客在花香、茶韻中，深刻感受人文情懷；今年特別設計可愛「櫻花季專屬御守」，結合「暨大校園神獸」穿山甲與嬌嫩櫻花圖騰並至福安宮過火，2月14日至22日每天限量送400個給付停車費入校車主，暨大好停車、不塞車，是春節賞櫻首選。

另外，信義鄉公所辦理「草坪頭櫻花季」明天開鑼儀式，鄉公所表示，草坪頭園區種植逾4000棵櫻花樹，品種多樣，花海與茶園相互映襯，風景美不勝收，是中部重要賞櫻景點，櫻花季活動31日至3月1日，也歡迎遊客順路遊訪神木村、東埔溫泉、望鄉部落。

櫻花季 暨大 賞櫻

延伸閱讀

又到了最浪漫的季節！東京賞櫻可以去「這些地方」玩

武陵農場河津櫻提前綻放 遊客賞花沐浴陽光櫻花雨

夜櫻、茶席、慢遊程 日月潭櫻花季打造春季觀光亮點

2026阿里山賞櫻景點推薦！迷糊步道「河津櫻」花況搶先看

相關新聞

平日國旅補助4月恐生變 陳玉秀：預算沒過將延至9月

交通部觀光署規畫今年4月起將推出5大平日國旅補助，總經費達23億元，平日國旅住宿最高補助3200元，自由行或團體旅行都能...

立百病毒致死率高達7成5！預計於3月中正式列為第五類法定傳染病

印度近期爆發5例立百病毒感染個案，且致死率達4至7成5，衛福部疾管署表示，經考量國際間持續有立百病毒感染症疫情發生及評估...

當心！貢丸不純、牛肉片混豬成分…北市石二鍋、大翔鐵板燒不合格

北市衛生局把關食品安全，今公布赴夜市鐵板燒、蒙古烤肉餐飲業、火鍋店等處抽驗29件市售肉加工產品的結果，2件動物性成分不合...

防春節壅塞…台大醫院增開病床、減收分院病人 成立「配床小組」調度

歷年春節急診就醫人次為平常的1.5至1.7倍，今年春節連假長達9天，急診壅塞恐再現高峰。位處台北市精華地段的台大醫院，每當壅塞潮爆發...

赴立百病毒流行地區 羅一鈞籲勿吃2類食物

衛福部預計3月將立百病毒感染症列為第5類法定傳染病，因其死亡率可高達75%，疾管署長羅一鈞提醒，前往流行國家勿生飲椰棗樹...

醫院評鑑改革4年改6年 朝落實評鑑日常化方向邁進

衛福部今公告114年度醫院評鑑及教學醫院評鑑合格名單，評鑑合格效期均由4年延長為6年，並回溯至112年受評合格醫院，此項...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。