醫院評鑑改革4年改6年 朝落實評鑑日常化方向邁進

衛福部今公告114年度醫院評鑑及教學醫院評鑑合格名單，評鑑合格效期均由4年延長為6年，並回溯至112年受評合格醫院，此項調整意味著原本應於116年重新接受評鑑的醫療院所，其效期將自動往後延至118年。本年度醫院評鑑及教學醫院評鑑作業程序也將於近期公告修正，使本年度受評醫院合格效期延長為6年。

衛生福利部於113年啟動醫院評鑑制度改革作業，就現行評鑑制度進行通盤檢討，因應智慧科技應用與永續發展趨勢，專家建議未來醫院評鑑制度改革核心朝制定日常化監測機制，品質管理指標配合資訊化發展，轉變為日常監測，並延長評鑑合格效期，醫院不需再耗費人力準備大量評鑑相關文件，讓醫療工作重心回歸醫療服務本質，表現穩定的醫院亦可獲得更多彈性，真正落實評鑑日常化。

醫事司副司長劉玉菁表示，改革將現行醫院評鑑合格效期由「4年」延長為「6年」，並從111、112年度參與評鑑且公告合格的醫院起一體適用。此項調整意味著原本應於116年重新接受評鑑的醫療院所，其效期將自動往後延至118年。

劉玉菁說，在完成第一階段效期調整後，衛福部正同步啟動第二階段評鑑基準的內容翻修，未來評鑑內容將深度扣合「健康台灣深耕計畫」的指引方向，將「智慧醫療導入」與「工作環境優化」列為關鍵指標。

劉玉菁表示，所謂工作環境優化，並不限於薪資調整，還包括透過智慧醫療導入，降低醫療人員文書與行政負擔，例如以自動化與智慧化系統協助處理繁瑣作業，使醫事人員能更專注於臨床照護，整體改善工作條件與品質。

此外，隨著評鑑周期延長，衛福部也規劃配套監測機制，未來將與健保署合作，透過自動化方式蒐集醫院服務品質與工作表現的相關指標，進行常態性與定期監測，而非仰賴人工填報，以確保評鑑間隔拉長後，仍能即時掌握醫院品質與營運狀況。

劉玉菁說，新修正的評鑑基準條文預計於118年正式實施，衛生福利部期許醫院評鑑新制，能促使各層級醫院發揮其功能角色，落實品質管理日常化，共同使醫療體系穩健成長，永續發展。