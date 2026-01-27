提升疫情警戒層級 立百病毒列最新法定傳染病名單

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

印度日前出現立百病毒病例，該病毒目前沒有抗病毒藥物，致死率超過五成，引起亞洲周邊國家高度緊張。因應國際疫情變化，疾病管制署於1月16日預告修正相關法規，將「立百病毒感染症」新增列為第五類法定傳染病，預計於3月中旬正式上路。因此國人於海外旅遊期間，若不幸發生相關感染事件，醫療與應變處理的重要性也隨之提升。

2025-2026年產險業推出的「法傳」（法定傳染病）旅平險，主要針對海外突發法定傳染病（如新冠、流感重症、猴痘）提供實支實付醫療、住院日額及不便險保障。已有富邦、國泰、安達、第一產物、南山、新光、台產、旺旺、華南、中信等業者承保。

旺旺友聯指出，目前國內第五類法定傳染病包括新型A型流感、伊波拉病毒感染、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS），隨著學生寒假陸續展開，加上春節將近，出國人數逐漸攀高，行前確認旅平險是否涵蓋「法定傳染病相關醫療保障」，顯得格外重要。

旺旺友聯說明，面臨國際旅遊環境的多變性，提前作好風險管理是現代旅遊不可缺的一環，旅平險不只是提供意外及班機延誤保障，更是海外醫療需求發生時的重要後盾。一般非申根國家行程應至少投保500萬元以上意外保障並搭配50萬元的傷害、疾病醫療；申根地區旅遊醫療保額則建議提高3倍至150萬以應付各項非預期支出。

旺旺友聯提醒，海外疾病醫療中「急診」發生機率最高，投保時是否完整含蓋「住院、門診與急診三項」是不能忽略的重點，民眾出國前應及早檢視旅平險保障內容，才能在面臨突如其來的疾病風險時從容應對。

傳染病 旅遊 旅平險

