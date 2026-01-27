平日國旅補助4月恐生變 陳玉秀：預算沒過將延至9月

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
觀光署長陳玉秀坦言，中央預算若沒通過，平日國旅優惠方案只能延到下一波國旅淡季，也就是9月過後。圖／觀光署提供

交通部觀光署規畫今年4月起將推出5大平日國旅補助，總經費達23億元，平日國旅住宿最高補助3200元，自由行或團體旅行都能受惠，但觀光署長陳玉秀今坦言，中央總預算仍卡在立法院，若沒通過，該方案無法如期4月推行，只能延到下一波國旅淡季，也就是9月過後。

為鼓勵民眾平日出遊，觀光署規畫今年4月起推出5大平日國旅補助，包含平日住宿優惠、生日住宿優惠、遊樂園留宿、企業員工園內旅遊獎勵、Taiwan PASS優惠等。補助時間從今年4至6月，跳過7、8月暑假旺季，並在4月一口氣抽出12個月份的生日住宿金，使用期限至2026年12月31日止。

其中受到關注的平日（周日至周四）住宿，第1晚抵用800元，連住第2晚可抵用1200元，等於每次最高可折抵2000元；生日住宿優惠則為每個月將抽出1000名壽星，可領1200元住宿金於平日使用，4月上路後將回溯至1月壽星。

陳玉秀透露，由於中央總預算仍卡關，該方案無法推行，若立法院不支持該方案，勢必會影響觀光的推動；每個政策都需提前與業者溝通，需數個月時間，作業才來得及。會從4月開始推動，是因淡季補助對產業才有幫助，若預算不過，程序就要再往後延，變成下個淡季、或許9月之後才能實施。

陳玉秀坦言，若延後到下個淡季就太遺憾，對觀光產業也是打擊，北部影響可能不大，但中南部影響甚鉅，強調這是民生問題，無關政治，盼這項預算能先通過。

針對去年觀光人次、產值逆差狀況，陳玉秀強調，盼追求質、量並進，預期量能可穩定提升，今年目標要比去年成長9至10％；質的部分，陳玉秀說，若想提升也需要時間，以及要找到新的對策。

陳玉秀表示，台灣在接待外國旅客所展現的「台式服務」，講究熱情、方便、安全，這些特質是台灣人可能沒有意識到的，未來可以把它變成顯學，並在教育訓練裡面強化，成為重要賣點。

相關新聞

立百病毒致死率高達7成5！預計於3月中正式列為第五類法定傳染病

印度近期爆發5例立百病毒感染個案，且致死率達4至7成5，衛福部疾管署表示，經考量國際間持續有立百病毒感染症疫情發生及評估...

當心！貢丸不純、牛肉片混豬成分…北市石二鍋、大翔鐵板燒不合格

北市衛生局把關食品安全，今公布赴夜市鐵板燒、蒙古烤肉餐飲業、火鍋店等處抽驗29件市售肉加工產品的結果，2件動物性成分不合...

防春節壅塞…台大醫院增開病床、減收分院病人 成立「配床小組」調度

歷年春節急診就醫人次為平常的1.5至1.7倍，今年春節連假長達9天，急診壅塞恐再現高峰。位處台北市精華地段的台大醫院，每當壅塞潮爆發...

公費癌症篩檢今年新增「胃癌篩檢」 45至74歲領管一次驗二種癌

115年起，政府新增公費胃癌篩檢，45至74歲民眾可終身一次免費利用「糞便幽門螺旋桿菌抗原檢測」揪出胃癌致病因子。台大醫...

預算卡關…觀光署：4月推出國旅補助時程恐延後

預算持續卡關，原訂將在4月推出的國旅補助、國際行銷等可能受到衝擊。觀光署長陳玉秀今天坦言，若預算遲遲無法通過，相關補助以...

