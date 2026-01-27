夜晚清晨水氣增 北北基局部地區防較大雨勢

氣象署表示，今晚至明晨大台北山區、基隆北海岸留意較大雨勢，中南部也有零星雨；29日轉乾，但清晨因輻射冷卻影響，西半部局部低溫探攝氏10度以下，但白天會快速回溫，需留意溫差。

中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，明天持續受東北季風影響，加上今晚至明晨華南雲雨區通過台灣，大台北山區、基隆北海岸留意局部較大雨勢，中南部地區也有零星飄雨；明天白天起水氣漸減，新竹以南有機會見到陽光。

曾昭誠表示，29日、30日東北季風減弱，轉偏東風，東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他各地大多為多雲到晴。預估31日有一波鋒面通過及東北季風增強，北部轉為有局部短暫雨的天氣，其中2月1、2日水氣較盛，中部山區也有局部短暫雨；2月3日水氣減少，各地轉為多雲到晴。

氣溫方面，曾昭誠指出，明天清晨中部以北、宜蘭地區低溫約14至16度，南部約17、18度；白天高溫北部、宜蘭約17至20度，中南部約20至25度。

曾昭誠提醒，29日清晨水氣少、輻射冷卻強，西半部近山區可能會出現10度以下低溫，但白天回溫速度快，北部、宜蘭高溫約20度，中南部約22至25度；各地氣溫預計將持續緩升，一直到31日白天。

曾昭誠提到，31日受東北季風增強影響，預估下半天或晚間起逐漸降溫，不過這波東北季風冷空氣不強，迎風面平地低溫約14至15度，白天高溫約17至19度；中南部地區變化不大。

曾昭誠說，今晚至明天若水氣及溫度能配合，3000公尺以上高山有機會降雪；明天在西半部地區、台東、澎金馬地區要留意較強陣風；另外，31日清晨西半部、金馬地區易有局部霧，影響能見度。