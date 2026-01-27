夜晚清晨水氣增 北北基局部地區防較大雨勢

快訊

中央社／ 台北27日電

氣象署表示，今晚至明晨大台北山區、基隆北海岸留意較大雨勢，中南部也有零星雨；29日轉乾，但清晨因輻射冷卻影響，西半部局部低溫探攝氏10度以下，但白天會快速回溫，需留意溫差。

中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，明天持續受東北季風影響，加上今晚至明晨華南雲雨區通過台灣，大台北山區、基隆北海岸留意局部較大雨勢，中南部地區也有零星飄雨；明天白天起水氣漸減，新竹以南有機會見到陽光。

曾昭誠表示，29日、30日東北季風減弱，轉偏東風，東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他各地大多為多雲到晴。預估31日有一波鋒面通過及東北季風增強，北部轉為有局部短暫雨的天氣，其中2月1、2日水氣較盛，中部山區也有局部短暫雨；2月3日水氣減少，各地轉為多雲到晴。

氣溫方面，曾昭誠指出，明天清晨中部以北、宜蘭地區低溫約14至16度，南部約17、18度；白天高溫北部、宜蘭約17至20度，中南部約20至25度。

曾昭誠提醒，29日清晨水氣少、輻射冷卻強，西半部近山區可能會出現10度以下低溫，但白天回溫速度快，北部、宜蘭高溫約20度，中南部約22至25度；各地氣溫預計將持續緩升，一直到31日白天。

曾昭誠提到，31日受東北季風增強影響，預估下半天或晚間起逐漸降溫，不過這波東北季風冷空氣不強，迎風面平地低溫約14至15度，白天高溫約17至19度；中南部地區變化不大。

曾昭誠說，今晚至明天若水氣及溫度能配合，3000公尺以上高山有機會降雪；明天在西半部地區、台東、澎金馬地區要留意較強陣風；另外，31日清晨西半部、金馬地區易有局部霧，影響能見度。

東北季風 低溫 高溫

相關新聞

平日國旅補助4月恐生變 陳玉秀：預算沒過將延至9月

交通部觀光署規畫今年4月起將推出5大平日國旅補助，總經費達23億元，平日國旅住宿最高補助3200元，自由行或團體旅行都能...

立百病毒致死率高達7成5！預計於3月中正式列為第五類法定傳染病

印度近期爆發5例立百病毒感染個案，且致死率達4至7成5，衛福部疾管署表示，經考量國際間持續有立百病毒感染症疫情發生及評估...

當心！貢丸不純、牛肉片混豬成分…北市石二鍋、大翔鐵板燒不合格

北市衛生局把關食品安全，今公布赴夜市鐵板燒、蒙古烤肉餐飲業、火鍋店等處抽驗29件市售肉加工產品的結果，2件動物性成分不合...

防春節壅塞…台大醫院增開病床、減收分院病人 成立「配床小組」調度

歷年春節急診就醫人次為平常的1.5至1.7倍，今年春節連假長達9天，急診壅塞恐再現高峰。位處台北市精華地段的台大醫院，每當壅塞潮爆發...

赴立百病毒流行地區 羅一鈞籲勿吃2類食物

衛福部預計3月將立百病毒感染症列為第5類法定傳染病，因其死亡率可高達75%，疾管署長羅一鈞提醒，前往流行國家勿生飲椰棗樹...

醫院評鑑改革4年改6年 朝落實評鑑日常化方向邁進

衛福部今公告114年度醫院評鑑及教學醫院評鑑合格名單，評鑑合格效期均由4年延長為6年，並回溯至112年受評合格醫院，此項...

