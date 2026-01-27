武陵櫻花季將管制上山 賞櫻專車已售出5成

公路局指出，今年度武陵櫻花專車疏運期間自2月13日起至3月1日止，為期17天，車票自開賣以來，截至1月23日總計已售出約8千多張預售票，約占可預售票數5成，尚有餘票可供訂購，購票管道包括全臺四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）、「TBS臺北轉運站」APP、年代售票系統、LINE APP，或是前往臨櫃售票窗口及國光客運自動售票機。

公路局指出，今年武陵花季專車由泰樂遊覽客運公司與國光客運攜手合作，提供台北端及宜蘭端賞櫻接駁服務，已規劃5條至武陵農場之專車路線，臺北端由臺北轉運站及臺北市府轉運站出發，宜蘭端由宜蘭轉運站、羅東轉運站及三星綜合運動場出發。

公路局說，在票價方面，由臺北轉運站或臺北市府轉運站出發至武陵農場，全票票價為730元、優待票450元；宜蘭地區的接駁則包含宜蘭轉運站（全票610元、優待票310元）、羅東轉運站（全票630元、優待票330元）以及三星綜合運動場（全票520元、優待票280元），以上票價均包含武陵農場門票。

公路局進一步說明花季專車全面採行「原車去、原車返」的搭乘方式，旅客回程時，可依據武陵農場內規劃的各接駁地點上車，且接駁車司機將在抵達下車時，會貼心提醒每位遊客回程的具體班次時間與地點，確保每位賞櫻乘客都能享有安心且順暢的往返旅程。