公費癌症篩檢今年新增「胃癌篩檢」 45至74歲領管一次驗二種癌

115年起，政府新增公費胃癌篩檢，45至74歲民眾可終身一次免費利用「糞便幽門螺旋桿菌抗原檢測」揪出胃癌致病因子。台大醫學院院長吳明賢表示，台灣是全球第一個將胃癌篩檢納入政策的國家，「胃癌+大腸癌」二合一篩檢更是領先全世界，民眾不用做侵入性胃鏡、大腸鏡也能進行早期預防。

吳明賢說，二合一糞便篩檢模式是由台大醫院研發，不僅突破傳統僅能篩檢大腸癌的侷限，只需「一次採樣」即可同時檢測幽門螺旋桿菌與糞便潛血。衛福部國健署於113年在9個縣市試辦，114年擴大到17個縣市，今年起，全面提供45歲至74歲民眾終身一次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務。

吳明賢指出，不少民眾害怕侵入性治療，而胃癌預防關鍵在於幽門螺旋桿菌檢測，台大醫院利用國家大腸癌糞便潛血篩檢的既有平台，另提供幽門桿菌糞便抗原檢查，只要做一次檢體採集，就能篩檢二種癌症，提高效率也增加檢查意願。台大先後於馬祖、彰化及55個部落進行篩檢計畫，成功降低胃癌發生率，後來衛福部決定將胃癌列為第六癌篩檢。

「胃癌好發於50至70歲男性，但40歲後風險顯著增加。」台大醫院內科部胃腸肝膽科主治醫師李宜家表示，幽門螺旋桿菌為胃癌及消化性潰瘍的主要致病原因，且被世界衛生組織認定為第一級的致癌因子。過去胃癌檢查以胃鏡檢查為主，能直接觀察食道、胃、十二指腸並採集組織進行病理化驗，對早期胃癌診斷極具價值。

目前篩檢幽門螺旋桿菌的方式包括非侵入性的碳13尿素吹氣法、糞便抗原檢測法及血清學檢查；侵入性檢查方式則需透過消化道內視鏡進行切片檢查。國健署提供的糞便抗原檢測，準確度達9成以上，以在宅採樣的方便技術，不用忍受胃鏡的侵入性不適，適合作為篩檢與除菌後追蹤。

「幽門螺旋桿菌是潛伏在胃裡的敵人，能生存在強酸環境中。」李宜家說，這隻菌的致病機制，是會破壞胃黏膜保護層，引起發炎、潰瘍，長期感染則會導致癌前病變、演變為胃癌。根除治療能降低罹癌風險，日常搭配均衡飲食、減少共食行為、規律運動、遠離菸酒及檳榔，並少吃醃漬及高鹽加工食品。