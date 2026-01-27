立百病毒致死率高達7成5！預計於3月中正式列為第五類法定傳染病

印度近期爆發5例立百病毒感染個案，且致死率達4至7成5，衛福部疾管署表示，經考量國際間持續有立百病毒感染症疫情發生及評估其致死率、發生率與傳播速度等危害風險程度，為維護國人健康，降低疾病威脅，自1月16日起預告將「立百病毒感染症Nipah Virus Infection」列為第五類法定傳染病，以加強系統預警、提升國民防疫意識、迅速動員資源及妥適因應未來可能疫情。

疾管署長羅一鈞說明，根據疾管署掌握的印度疫情資訊，目前確診病例為院內感染醫護人員，疫調發現，傳染源疑似為1名於去年12月入院後死亡55歲女性。據悉，該個案發病前曾飲用生鮮「椰棗汁」，並在該區域採檢蝙蝠樣本中驗出立百病毒抗體。病毒極可能是經由蝙蝠汙染食物傳給該名死亡個案後，再由其將病毒帶入醫院造成傳播。

羅一鈞說，立百病毒的傳染再生數（R0 值）歷年觀察約在0.2至0.7之間，始終低於1，這意味病毒難以持續性擴大傳播，造成區域性大流行或全球大流行的風險相當低。而目前全球亦無流行國家輸出病例至非流行國家案例，感染者多僅限於當地國國民。

至於為何列入法定傳染病，羅一鈞說，主要考量其致死率高且目前尚無核准特效藥，隨台灣與南亞國家交流日益頻繁，為防範可能的境外移入個案造成醫療體系壓力，須提前做好通報送驗與院內感染管控準備。今年委託台大醫院針對新興傳染病研議「診治指引」，未來可能參考國際經驗，採取實驗性療法，包括使用廣效性抗病毒藥物「瑞德西韋」或治療肝炎「雷巴威林」。臨床研究顯示，相關藥物在動物實驗或過去幾波疫情中具備潛在療效，國內醫療中心將提早因應萬一出現病患時的治療策略。

羅一鈞說，近期疫情發生於東部西孟加拉州，今年截至1月25日累計5例確定病例，其中2例病況嚴重，與當地私人醫院有關，並匡列約100名接觸者。疾管署將維持現有機場「發燒篩檢」措施，若發現具發燒症狀且有流行地區（如印度、孟加拉等）旅遊史旅客，將採撿送驗並要求就醫告知。

疾管署指出，現行已將立百病毒感染症列為法定傳染病國家包含日本、新加坡、南韓、泰國及印度等國，我國踐行預告程序後，預計於3月中正式列為第五類法定傳染病，醫師如發現符合通報定義之疑似個案，應於24小時內於傳染病通報系統NIDRS通報與採檢送驗，並將病人留置指定隔離治療機構施行隔離治療。醫療機構人員照護疑似或感染立百病毒的病人時，建議依醫療照護處置項目，採取標準防護措施、接觸傳染、飛沫傳染及空氣傳染防護措施。

疾管署自2000年起即已建置立百病毒檢測能力並與農業部共同透過多元管道監測。「立百病毒腦炎」自2012年起已由農委會農業部列為乙類動物傳染病，疾管署則自2018年起將立百病毒感染症列為「重點監視項目」以加強病例監測，迄今均無國內確診人類或動物病例。

羅一鈞呼籲，立百病毒雖致死率高但傳播力弱，民眾無需過度恐慌。前往流行地區旅遊時，應避免飲用未經煮沸的椰棗汁，並避免接觸蝙蝠。

疾管署已於今日發布致醫界通函，提醒醫師詢問旅遊史，於法定傳染病預告期間，醫師如發現住院病人具立百病毒感染症流行地區孟加拉、印度喀拉拉州及西孟加拉州旅遊史、且有發燒、抽搐、腦部影像學檢查異常等腦病變症狀，合併腦病變（意識改變≧24 小時或人格改變）或運動失調，在排除其他病毒性腦炎診斷後，可於傳染病通報系統「重點監視項目」項下通報「立百病毒感染症」並採檢送驗。