武陵櫻花季2月13日起疏運管制 賞櫻專車預售已賣5成

今年武陵農場櫻花季疏運管制為2月13日至3月1日，公路局規劃包含台北端由台北轉運站及台北市府轉運站出發在內共5條專車路線，截至23日，賣出8000多張，占可預售票5成，目前還可訂票。

交通部公路局於今年武陵農場櫻花季期間規劃4項措施，包括場內總量管制6000人、道路交管、團客預約入場、公共運輸接駁。疏運管制期間為2月13日至3月1日，為期17天，涵蓋春節及和平紀念日連續假期。

公路局今天發布新聞稿指出，今年規劃5條至武陵農場專車路線，台北端由台北轉運站及台北市府轉運站出發，宜蘭端由宜蘭轉運站、羅東轉運站及三星綜合運動場出發，其中今年武陵花季專車新加入泰樂遊覽客運，與國光客運攜手合作，提供台北端及宜蘭端賞櫻接駁服務。

公路局表示，賞櫻專車車票已自1月7日起展開預售，截至1月23日，總計已售出約8000多張預售票，約占可預售票數5成，尚有餘票可供訂購。

購票管道包括全台4大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）、「TBS台北轉運站」APP、年代售票系統、LINE APP，或是前往臨櫃售票窗口及國光客運自動售票機。

票價方面，公路局表示，由台北轉運站或台北市府轉運站出發至武陵農場，全票票價為新台幣730元、優待票450元；宜蘭地區的接駁則包含宜蘭轉運站（全票610元、優待票310元）、羅東轉運站（全票630元、優待票330元）及三星綜合運動場（全票520元、優待票280元），以上票價均包含武陵農場門票。

公路局指出，花季專車全面採行「原車去、原車返」的搭乘方式，旅客回程時，可依據武陵農場內規劃的各接駁地點上車，且接駁車司機將在抵達下車時，提醒每位遊客回程的具體班次時間與地點，確保每位賞櫻乘客都能享有安心且順暢的往返旅程。