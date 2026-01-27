快訊

12分鐘狀況曝光！頂大替代役男遭運將丟包慘死 家屬質疑恐被拖下車

寧夏夜市改版惹民怨？一票網友崩潰喊難逛 內行人揭背後原因

不滿員工跳槽！農場負責人「空拍機投毒」弄死對手羊駝 宜蘭檢方求重刑

台灣好行評比出爐 北海岸線結合自行車拔得頭籌

中央社／ 台北27日電

觀光署今天公布台灣好行在114年的評比結果，其中皇冠北海岸線串聯18個人氣景點，推出多款主題套票並結合自行車旅遊呈現路線特色等，讓推動單位奪下一般路線的評比冠軍。

為了提供景點接駁，交通部觀光署推出台灣好行景點接駁服務，提供國內外自由行旅客簡便的大眾運輸旅遊服務，截至去年底已開行90條路線，且為了維護台灣好行品質，每年都委託第三方公正機構辦理評鑑作業，觀光署今天舉行台灣好行評比的頒獎典禮，公布得獎名單。

根據評比結果，今年共選出8家績優推動單位與客運業者，並獎勵2家服務優良的客運公司跟6名優良駕駛員與服務人員。

在一般路線推動單位部分，今年第1名是推動皇冠北海岸線的北海岸及觀音山國家風景區管理處，因串連北海岸18個人氣景點，推出多款主題套票，結合自行車旅遊充分展現路線特色，獲得評審青睞。

郵輪式公車的推動單位則由推動玉長豐濱線及東部海岸線的東部海岸國家風景區管理處奪冠，觀光署說，該管理處整合創新行動旅遊服務，導入科技創新及數位轉型，並配合環境教育辦理限定夜訪小野柳等主題活動。

客運業者方面，觀光署表示，一般路線第1名是由高墾線共營管理中心獲得，營運的大鵬灣琉球線不僅供預約候車服務，還致力推行海洋觀光生態遊憩等；郵輪式公車則由太魯閣客運獲得第1。

觀光署長陳玉秀說，景點是認識這塊土地的開始，台灣好行帶領旅客探索台灣各地景點，希望可以讓班次多一點，並規劃行李設置空間，讓國際旅客在遊台時更加友善。

景點 觀光署 台灣好行

延伸閱讀

變天了！ 兩波冷空氣影響、今起氣溫急墜入夜恐大雨 高山有望降雪

台中「借問站」退場或改名…官網沒即時更新 民眾霧煞煞

去年觀光逆差破7000億 出國人數逾1894萬人次創新高

北海岸弱勢關懷協會攜手慈玄宮 發放物資溫暖弱勢家戶

相關新聞

立百病毒致死率高達7成5！預計於3月中正式列為第五類法定傳染病

印度近期爆發5例立百病毒感染個案，且致死率達4至7成5，衛福部疾管署表示，經考量國際間持續有立百病毒感染症疫情發生及評估...

當心！貢丸不純、牛肉片混豬成分…北市石二鍋、大翔鐵板燒不合格

北市衛生局把關食品安全，今公布赴夜市鐵板燒、蒙古烤肉餐飲業、火鍋店等處抽驗29件市售肉加工產品的結果，2件動物性成分不合...

防春節壅塞…台大醫院增開病床、減收分院病人 成立「配床小組」調度

歷年春節急診就醫人次為平常的1.5至1.7倍，今年春節連假長達9天，急診壅塞恐再現高峰。位處台北市精華地段的台大醫院，每當壅塞潮爆發...

公費癌症篩檢今年新增「胃癌篩檢」 45至74歲領管一次驗二種癌

115年起，政府新增公費胃癌篩檢，45至74歲民眾可終身一次免費利用「糞便幽門螺旋桿菌抗原檢測」揪出胃癌致病因子。台大醫...

預算卡關…觀光署：4月推出國旅補助時程恐延後

預算持續卡關，原訂將在4月推出的國旅補助、國際行銷等可能受到衝擊。觀光署長陳玉秀今天坦言，若預算遲遲無法通過，相關補助以...

被主管霸占多年？員工指侵害會員權益 陳情法院籲解散長榮航勤工會

長榮航勤部分員工和勞團今天到桃園地院陳情，請求法院支持桃園市府的聲請，同意解散長榮航勤企業工會。員工說，工會在少數人把持...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。