台灣好行評比出爐 北海岸線結合自行車拔得頭籌

觀光署今天公布台灣好行在114年的評比結果，其中皇冠北海岸線串聯18個人氣景點，推出多款主題套票並結合自行車旅遊呈現路線特色等，讓推動單位奪下一般路線的評比冠軍。

為了提供景點接駁，交通部觀光署推出台灣好行景點接駁服務，提供國內外自由行旅客簡便的大眾運輸旅遊服務，截至去年底已開行90條路線，且為了維護台灣好行品質，每年都委託第三方公正機構辦理評鑑作業，觀光署今天舉行台灣好行評比的頒獎典禮，公布得獎名單。

根據評比結果，今年共選出8家績優推動單位與客運業者，並獎勵2家服務優良的客運公司跟6名優良駕駛員與服務人員。

在一般路線推動單位部分，今年第1名是推動皇冠北海岸線的北海岸及觀音山國家風景區管理處，因串連北海岸18個人氣景點，推出多款主題套票，結合自行車旅遊充分展現路線特色，獲得評審青睞。

郵輪式公車的推動單位則由推動玉長豐濱線及東部海岸線的東部海岸國家風景區管理處奪冠，觀光署說，該管理處整合創新行動旅遊服務，導入科技創新及數位轉型，並配合環境教育辦理限定夜訪小野柳等主題活動。

客運業者方面，觀光署表示，一般路線第1名是由高墾線共營管理中心獲得，營運的大鵬灣琉球線不僅供預約候車服務，還致力推行海洋觀光生態遊憩等；郵輪式公車則由太魯閣客運獲得第1。

觀光署長陳玉秀說，景點是認識這塊土地的開始，台灣好行帶領旅客探索台灣各地景點，希望可以讓班次多一點，並規劃行李設置空間，讓國際旅客在遊台時更加友善。