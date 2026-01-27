春節大掃除 小蘇打粉加熱水去油垢、檸檬酸除水垢

快訊

中央社／ 台北27日電

春節前大掃除，面對廚房油垢，彭婉如文教基金會今天表示，小蘇打粉投入熱水攪拌，再將抽油煙機濾網等浸泡其中，能有效去除油垢；檸檬酸則可協助去除浴室水垢、尿垢等。

環境部今天舉辦春節大掃除迎新年記者會，邀請彭婉如文教基金會居家清潔達人及台灣大學昆蟲學系名譽教授徐爾烈出席。

彭婉如文教基金會家事資深督導湯慧貞、李思慧示範如何有效去除抽油煙機濾網油垢。湯慧貞說，先在水桶中加入稍微感覺燙手、約攝氏60度的熱水，再以每公升加入2匙小蘇打粉的比例攪拌，最後將油網浸泡在熱水中約20至30分鐘，油垢會自然溶解。

湯慧貞說，小蘇打對去除油垢、廚房油膩非常有效；檸檬酸則可去除浴室水垢、皂垢及尿垢等。

此外，鼠患常令民眾頭痛，徐爾烈建議「3不原則」，首先是不讓鼠來，檢查並封堵家中孔洞隙縫，因約10元硬幣大小孔洞老鼠就能通過；其次是不讓鼠吃，斷絕食物源，廚餘密封收好；最後是不讓鼠住，徹底整頓不留躲藏空間。

徐爾烈提醒，捕鼠籠要尋找老鼠習慣走的路線，並沿牆壁放置，放置後不要經常變動，降低老鼠戒心；鼠屍應以雙層垃圾袋打包密封，交由清潔隊處理；環境則可透過稀釋後的漂白水消毒。

環境部環境管理署副署長劉瑞祥表示，各地方春節垃圾收運時間，會公布在環境管理署、各地方環保局網站，多數縣市自2月16日（除夕）下午起停止收運，2月20、21日（初四、初五）起陸續恢復。

劉瑞祥提醒，漂白水絕不可與鹽酸或檸檬酸混用，以免產生有毒氯氣；水管疏通劑屬強鹼，混入酸性劑或漂白水，恐釀爆炸或噴濺；玻璃清潔劑含溶劑可能具毒性，使用時建議配戴口罩、手套。若清潔劑不慎接觸眼、口、皮膚，應立即以大量清水沖洗，並盡速就醫。

