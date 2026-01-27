春節國內郵件截郵日期出爐 中華郵政籲提早交寄

中華郵政今天公告春節連假國內郵件截郵日期，為確保交寄郵件在2月13日前送達，台灣本島交寄澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島非快捷郵件，應在2月4日前，台灣本島互寄應在2月6日前交寄。

今年春節從2月14日至22日共有9天連假，為確保民眾交寄的郵件能在2月13日春節連假前送達收件人，中華郵政公司發布新聞稿宣布春節連假國內郵件截郵日期，並呼籲民眾提早交寄，以確保郵遞時效。

中華郵政表示，台灣本島寄往澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島地區非快捷郵件，應於2月4日前交寄；至於台灣本島互寄非快捷郵件（如普通、限時函件、包裹郵件等），應於2月6日前交寄。

中華郵政表示，農曆春節前夕為用郵尖峰期，非於上述期間交寄年節用品、食品或具時效性郵件，呼籲民眾改以全年無休國內快捷郵件交寄（蘭嶼、綠島及非快捷投遞區除外），以確保郵件儘早送達。

中華郵政提醒，寄往外島的快捷郵件是以航空運輸，切勿裝寄「禁寄物品（含鋰電池物品）」，以免受罰。