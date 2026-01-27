快訊

12分鐘狀況曝光！頂大替代役男遭運將丟包慘死 家屬質疑恐被拖下車

寧夏夜市改版惹民怨？一票網友崩潰喊難逛 內行人揭背後原因

不滿員工跳槽！農場負責人「空拍機投毒」弄死對手羊駝 宜蘭檢方求重刑

預算卡關…觀光署：4月推出國旅補助時程恐延後

中央社／ 台北27日電
旅遊示意圖。(圖／AI生成)
旅遊示意圖。(圖／AI生成)

預算持續卡關，原訂將在4月推出的國旅補助、國際行銷等可能受到衝擊。觀光署陳玉秀今天坦言，若預算遲遲無法通過，相關補助以及行銷案都可能必須要延期至下一個淡季。

為帶動旅客在平日出遊，觀光署規劃5大優惠方案，包括平日住宿、生日住宿、遊樂園留宿、企業員工國內旅遊獎勵及Taiwan PASS優惠；國際行銷以國際旅客重遊加碼、國際旅客會展順道旅遊加碼、國際旅客獎勵旅遊加碼及國際標竿型演唱會支持方案等4項。

立法院本會期將結束，中央政府總預算仍卡關。交通部觀光署長陳玉秀今天出席台灣好行評比的頒獎典禮時表示，如果立法院預算無法支持，勢必就會影響到政策推動，尤其還要跟業者溝通，其實作業期間需要6個月才會來得及。

陳玉秀指出，推動國旅補助等政策，希望在淡季時推動，這樣對產業才會有幫助，現在預訂4月上路，但如果預算遲遲無法通過，就表示可能必須要延期到下一個淡季時，也就是9月時才能推動，因此懇請立法院可以儘快審查預算。

陳玉秀表示，雖然目前可以做的前置作業都已經在準備，但只要預算沒有通過，就會讓很多東西無法繼續推動，像是國際行銷中的重遊客的部分是需要建置系統，若沒有預算就無法執行推動。

「那就真的太遺憾了」陳玉秀說，如果無法順利在4月推出相關政策，對於整個觀光產業將會是很大打擊，北部影響可能不大，但中南部影響將會很大，因此特別請託立法院可以儘速通過。

另外，針對114年來台旅客僅857萬4547人次，陳玉秀說，雖然沒有達到原本預期的900萬名旅客，但成長幅度在9%到10%中間，已經是穩定成長，今年也希望可以有這樣的成長幅度。

陳玉秀說，目前希望從提升量跟質的部分進行，其中質的部分是需要時間，也需要找到新的對策，這部分未來考慮是否交給觀光研訓院來處理，像是「台式服務」是台灣的亮點，希望要透過訓練讓台式服務成為行銷國際的重要價值。

陳玉秀 立法院 觀光署 國旅補助

延伸閱讀

去年觀光逆差破7000億 出國人數逾1894萬人次創新高

赴陸旅遊勝過國旅？過來人揭2優勢點頭：海放台灣

觀光署拉抬國旅挨轟搞錯對手 網酸：住宿降6元也要發新聞稿

國旅房價少6元…Cheap：降得我措手不及 再貼4元可買茶葉蛋

相關新聞

立百病毒致死率高達7成5！預計於3月中正式列為第五類法定傳染病

印度近期爆發5例立百病毒感染個案，且致死率達4至7成5，衛福部疾管署表示，經考量國際間持續有立百病毒感染症疫情發生及評估...

當心！貢丸不純、牛肉片混豬成分…北市石二鍋、大翔鐵板燒不合格

北市衛生局把關食品安全，今公布赴夜市鐵板燒、蒙古烤肉餐飲業、火鍋店等處抽驗29件市售肉加工產品的結果，2件動物性成分不合...

防春節壅塞…台大醫院增開病床、減收分院病人 成立「配床小組」調度

歷年春節急診就醫人次為平常的1.5至1.7倍，今年春節連假長達9天，急診壅塞恐再現高峰。位處台北市精華地段的台大醫院，每當壅塞潮爆發...

公費癌症篩檢今年新增「胃癌篩檢」 45至74歲領管一次驗二種癌

115年起，政府新增公費胃癌篩檢，45至74歲民眾可終身一次免費利用「糞便幽門螺旋桿菌抗原檢測」揪出胃癌致病因子。台大醫...

預算卡關…觀光署：4月推出國旅補助時程恐延後

預算持續卡關，原訂將在4月推出的國旅補助、國際行銷等可能受到衝擊。觀光署長陳玉秀今天坦言，若預算遲遲無法通過，相關補助以...

被主管霸占多年？員工指侵害會員權益 陳情法院籲解散長榮航勤工會

長榮航勤部分員工和勞團今天到桃園地院陳情，請求法院支持桃園市府的聲請，同意解散長榮航勤企業工會。員工說，工會在少數人把持...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。