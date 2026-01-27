快訊

12分鐘狀況曝光！頂大替代役男遭運將丟包慘死 家屬質疑恐被拖下車

寧夏夜市改版惹民怨？一票網友崩潰喊難逛 內行人揭背後原因

不滿員工跳槽！農場負責人「空拍機投毒」弄死對手羊駝 宜蘭檢方求重刑

被主管霸占多年？員工指侵害會員權益 陳情法院籲解散長榮航勤工會

中央社／ 桃園27日電
桃園市政府2025年4月二度聲請解散長榮航勤企業工會，桃園地方法院27日召開言詞辯論庭，長榮航勤部分基層員工、長榮航空企業工會、桃園市產業總工會和台灣機場地勤產業工會在院外舉行記者會，要求法院同意市府的聲請、解散長勤工會。圖／勞團提供（中央社）
桃園市政府2025年4月二度聲請解散長榮航勤企業工會，桃園地方法院27日召開言詞辯論庭，長榮航勤部分基層員工、長榮航空企業工會、桃園市產業總工會和台灣機場地勤產業工會在院外舉行記者會，要求法院同意市府的聲請、解散長勤工會。圖／勞團提供（中央社）

長榮航勤部分員工和勞團今天到桃園地院陳情，請求法院支持桃園市府的聲請，同意解散長榮航勤企業工會。員工說，工會在少數人把持下無法正常運作，員工無法加入，權益也被侵害。

桃園市政府去年4月2度聲請解散長榮航勤企業工會，桃園地方法院今天召開言詞辯論庭，長榮航勤部分基層員工、長榮航空企業工會、桃園市產業總工會和台灣機場地勤產業工會在桃園地院前召開記者會，要求法院同意市府的聲請，解散長勤工會。

長榮航空企業工會顧問周聖凱表示，桃園市政府民國112年第1次聲請解散時，被桃園地院以「解散長勤工會，將會侵害會員權益」為由不同意解散，結果會員權益被侵害的更嚴重，希望桃園地院不要重蹈覆轍，這次能裁定同意解散。

長榮航勤基層員工林子權表示，長勤工會被主管霸占多年、沒有正常運作，基層員工想加入還被阻擋，主管更技術性杯葛會員大會的召開，顯然是讓少數人獨裁控制工會。

林子權也說，長勤工會違法手段不斷，去年9月因強行選舉，被桃市府勒令選舉無效，11月又大規模停權會員，被桃市府命令停開大會，但長勤工會仍強行開會，人數未過半卻主張開會有效，根本目無法紀。

長榮航勤的基層員工沈穎杰表示，長勤工會鼓吹會員退會及大規模停權會員，有效會員從民國112年的600多人，驟降到去年底剩200多人，如果法院不能同意解散長勤工會，工會將永遠淪為資方主管的禁臠。

民進黨籍桃園市議員黃瓊慧也現身聲援表示，長勤員工爭取加入工會已經好幾年，但工會一直沒有正常運作，侵害會員的權益、也侵害民主法治的基礎，希望法院可以同意市府的聲請解散長勤工會。

長榮航勤 桃園地院 主管

延伸閱讀

4歲女童握方向盤開車上路！母嗆爆料者引眾怒 桃議員：已檢舉

過期5年！賣場買到「發霉黑米」 民眾控遭冷處理、桃園衛生局回應

桃園修樹「樹枝竟從天而降」砸車 駕駛怒：工人理都不理

消遣李多慧中文口音重 桃市議員槓脫口秀演員「根本霸凌」

相關新聞

立百病毒致死率高達7成5！預計於3月中正式列為第五類法定傳染病

印度近期爆發5例立百病毒感染個案，且致死率達4至7成5，衛福部疾管署表示，經考量國際間持續有立百病毒感染症疫情發生及評估...

當心！貢丸不純、牛肉片混豬成分…北市石二鍋、大翔鐵板燒不合格

北市衛生局把關食品安全，今公布赴夜市鐵板燒、蒙古烤肉餐飲業、火鍋店等處抽驗29件市售肉加工產品的結果，2件動物性成分不合...

防春節壅塞…台大醫院增開病床、減收分院病人 成立「配床小組」調度

歷年春節急診就醫人次為平常的1.5至1.7倍，今年春節連假長達9天，急診壅塞恐再現高峰。位處台北市精華地段的台大醫院，每當壅塞潮爆發...

公費癌症篩檢今年新增「胃癌篩檢」 45至74歲領管一次驗二種癌

115年起，政府新增公費胃癌篩檢，45至74歲民眾可終身一次免費利用「糞便幽門螺旋桿菌抗原檢測」揪出胃癌致病因子。台大醫...

預算卡關…觀光署：4月推出國旅補助時程恐延後

預算持續卡關，原訂將在4月推出的國旅補助、國際行銷等可能受到衝擊。觀光署長陳玉秀今天坦言，若預算遲遲無法通過，相關補助以...

被主管霸占多年？員工指侵害會員權益 陳情法院籲解散長榮航勤工會

長榮航勤部分員工和勞團今天到桃園地院陳情，請求法院支持桃園市府的聲請，同意解散長榮航勤企業工會。員工說，工會在少數人把持...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。