被主管霸占多年？員工指侵害會員權益 陳情法院籲解散長榮航勤工會

長榮航勤部分員工和勞團今天到桃園地院陳情，請求法院支持桃園市府的聲請，同意解散長榮航勤企業工會。員工說，工會在少數人把持下無法正常運作，員工無法加入，權益也被侵害。

桃園市政府去年4月2度聲請解散長榮航勤企業工會，桃園地方法院今天召開言詞辯論庭，長榮航勤部分基層員工、長榮航空企業工會、桃園市產業總工會和台灣機場地勤產業工會在桃園地院前召開記者會，要求法院同意市府的聲請，解散長勤工會。

長榮航空企業工會顧問周聖凱表示，桃園市政府民國112年第1次聲請解散時，被桃園地院以「解散長勤工會，將會侵害會員權益」為由不同意解散，結果會員權益被侵害的更嚴重，希望桃園地院不要重蹈覆轍，這次能裁定同意解散。

長榮航勤基層員工林子權表示，長勤工會被主管霸占多年、沒有正常運作，基層員工想加入還被阻擋，主管更技術性杯葛會員大會的召開，顯然是讓少數人獨裁控制工會。

林子權也說，長勤工會違法手段不斷，去年9月因強行選舉，被桃市府勒令選舉無效，11月又大規模停權會員，被桃市府命令停開大會，但長勤工會仍強行開會，人數未過半卻主張開會有效，根本目無法紀。

長榮航勤的基層員工沈穎杰表示，長勤工會鼓吹會員退會及大規模停權會員，有效會員從民國112年的600多人，驟降到去年底剩200多人，如果法院不能同意解散長勤工會，工會將永遠淪為資方主管的禁臠。

民進黨籍桃園市議員黃瓊慧也現身聲援表示，長勤員工爭取加入工會已經好幾年，但工會一直沒有正常運作，侵害會員的權益、也侵害民主法治的基礎，希望法院可以同意市府的聲請解散長勤工會。