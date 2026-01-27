快訊

川普關稅常打自家人！WSJ：美盟友找中國當退路 但台灣會是北京障礙

「超級水戰」故障慘卡軌道…2男童急比劃540求救手勢 義大世界回應

鄰居洗澡全被看光！他籲室內別裝「1物品」 過來人點頭：完全沒隱私

聽新聞
0:00 / 0:00

防春節壅塞…台大醫院增開病床、減收分院病人 成立「配床小組」調度

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
為紓解就醫人潮及病床量能，台大醫院規畫一系列春節應變措施，成立春節「專案配床小組」，明訂各科收床規則，急診則在每天上午提供住院名單，由院方統一分配病床。本報資料照片。
為紓解就醫人潮及病床量能，台大醫院規畫一系列春節應變措施，成立春節「專案配床小組」，明訂各科收床規則，急診則在每天上午提供住院名單，由院方統一分配病床。本報資料照片。

歷年春節急診就醫人次為平常的1.5至1.7倍，今年春節連假長達9天，急診壅塞恐再現高峰。位處台北市精華地段的台大醫院，每當壅塞潮爆發，往往首當其衝，為紓解就醫人潮及病床量能，院方規畫一系列春節應變措施，成立春節「專案配床小組」，明訂各科收床規則，急診則在每天上午提供住院名單，由院方統一分配病床，同時也新增醫護人力，加開原本春節關閉的病房。

台大醫院院長余忠仁說明，為提早因應，降低急診與住院壓力，該院除透過急診檢傷分類，分流病人至假日急症中心（UCC），也減少癌醫分院急診轉院至總院的癌症病人，讓病人留在癌醫治療，同時要求急診及各科，降低不必要住院與留院觀察，並強化門急診決策，避免過度住院，也利用門診靜脈注射中心（OPAT中心），讓感染症治療病人，以門診治療取代住院。

為分流患者，實施區域聯防，台大醫院建立跨院即時溝通調度機制，並與台北市立聯合醫院合作分流病人。余忠仁說，院方將視需求，安排額外醫護人力增開病房，加強住院天數管理，並將利用春節前最後一次門診，2月20日當天，提前向病人說明，部分非急症病人延後住院，在春節期間，訂定各科別收床規則，符合標準的病人，才能核准住院。

余忠仁指出，台大醫院已成立「春節專案配床小組」，急診每天上午需提供第一波住院需求名單，配床小組將與設置在各科部的窗口合作配床，並協調跨科、多重診斷病人，安排至有空床的科別住院。另，院方直敘監測急診等候看診、住院人數，急診暫留48小時以上人數，急診加護病房（ICU）候診人數、全院ICU空床數，及各病房每日下午5時占床率。

除專案小組負責協調機制，台大醫院研擬增加病房周轉率的多項策略，優先提高已開設的病房占床率及周轉率，在既有值班人力下提高病床使用效率，另安排額外醫護人力，預計從2月18日初二起，增開原本春節期間關閉的病房，透過前述方式，盡量避免延遲過年後第一周，即2月23至26日常規住院及化療病人住院時程。

病人 台大醫院 春節

延伸閱讀

受習俗影響…春節上藥局「多為緊急需求」 社區藥局持續開業守護民眾

影／春節戰備不打烊 陸軍十軍團地空整體操演驗證快速應變戰力

屏東勝利星村「星花開」美翻了 人氣店家春節一位難求

嘉市府公布春節垃圾清運日程 初一至初四沿街停收4天

相關新聞

防春節壅塞…台大醫院增開病床、減收分院病人 成立「配床小組」調度

歷年春節急診就醫人次為平常的1.5至1.7倍，今年春節連假長達9天，急診壅塞恐再現高峰。位處台北市精華地段的台大醫院，每...

當心！貢丸不純、牛肉片混豬成分…北市石二鍋、大翔鐵板燒不合格

北市衛生局把關食品安全，今公布赴夜市鐵板燒、蒙古烤肉餐飲業、火鍋店等處抽驗29件市售肉加工產品的結果，2件動物性成分不合...

「咆哮聲中背後的溫柔」八仙塵爆十周年 病友追思莊秀樹醫師

林口長庚紀念醫院燒燙傷中心前主任莊秀樹日前驟逝，2015年八仙塵爆，40多位大面積燒燙傷者湧入林口長庚，正是他坐鎮指揮。...

台北迪化商圈年貨大街只有這裡才能吸菸 市府派30多人巡檢取締

台北市長蔣萬安推出無菸城市，台北迪化商圈年貨大街本周六起跑，市府今宣布擴大禁菸範圍，將民生西路、西寧北路、民樂街及南京西...

台南新化年貨大街2月10日登場 150攤齊聚、定點降「瑞雪」添年味

台南新化年貨大街2月10日至2月15日在新化老街及大目降廣場周邊登場，活動邁入第15年，但近年不少遊客反映年貨大街少了些...

雀巢嬰兒奶粉食安疑慮 北市衛生局清查15處無相關批號產品

雀巢嬰兒配方奶粉檢出仙人掌桿菌，北市衛生局1月8日接獲台灣雀巢股份有限公司自主通報，2批號食品因無法排除使用到可能受汙染...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。