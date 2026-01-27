防春節壅塞…台大醫院增開病床、減收分院病人 成立「配床小組」調度

歷年春節急診就醫人次為平常的1.5至1.7倍，今年春節連假長達9天，急診壅塞恐再現高峰。位處台北市精華地段的台大醫院，每當壅塞潮爆發，往往首當其衝，為紓解就醫人潮及病床量能，院方規畫一系列春節應變措施，成立春節「專案配床小組」，明訂各科收床規則，急診則在每天上午提供住院名單，由院方統一分配病床，同時也新增醫護人力，加開原本春節關閉的病房。

台大醫院院長余忠仁說明，為提早因應，降低急診與住院壓力，該院除透過急診檢傷分類，分流病人至假日急症中心（UCC），也減少癌醫分院急診轉院至總院的癌症病人，讓病人留在癌醫治療，同時要求急診及各科，降低不必要住院與留院觀察，並強化門急診決策，避免過度住院，也利用門診靜脈注射中心（OPAT中心），讓感染症治療病人，以門診治療取代住院。

為分流患者，實施區域聯防，台大醫院建立跨院即時溝通調度機制，並與台北市立聯合醫院合作分流病人。余忠仁說，院方將視需求，安排額外醫護人力增開病房，加強住院天數管理，並將利用春節前最後一次門診，2月20日當天，提前向病人說明，部分非急症病人延後住院，在春節期間，訂定各科別收床規則，符合標準的病人，才能核准住院。

余忠仁指出，台大醫院已成立「春節專案配床小組」，急診每天上午需提供第一波住院需求名單，配床小組將與設置在各科部的窗口合作配床，並協調跨科、多重診斷病人，安排至有空床的科別住院。另，院方直敘監測急診等候看診、住院人數，急診暫留48小時以上人數，急診加護病房（ICU）候診人數、全院ICU空床數，及各病房每日下午5時占床率。

除專案小組負責協調機制，台大醫院研擬增加病房周轉率的多項策略，優先提高已開設的病房占床率及周轉率，在既有值班人力下提高病床使用效率，另安排額外醫護人力，預計從2月18日初二起，增開原本春節期間關閉的病房，透過前述方式，盡量避免延遲過年後第一周，即2月23至26日常規住院及化療病人住院時程。