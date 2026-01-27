台北迪化商圈年貨大街只有這裡才能吸菸 市府派30多人巡檢取締

台北市長蔣萬安推出無菸城市，台北迪化商圈年貨大街本周六起跑，市府今宣布擴大禁菸範圍，將民生西路、西寧北路、民樂街及南京西路全區設置，同時在大稻埕碼頭設置吸菸區。商圈表示，預計會派出30多人巡檢取締，初步規畫未來擴大禁菸範圍。

商業處指出，相比去年只有迪化街主幹道禁菸，今年無菸年貨大街擴大，包含民生西路、西寧北路、民樂街及南京西路的主要範圍外，也包含歸綏街及民生西路從延平北路至環河北路路段的騎樓、人行道及部分道路皆全面禁菸。

至於吸菸區部分，商業處長高振源補充，會在大稻埕碼頭廣場比照大巨蛋戶外吸菸區，採綠籬區隔出3公尺乘3公尺的空間，採開放式設計。

環保局表示，現場設置禁菸相關標示及告示牌，同時運用現場廣播、巡守隊舉牌，以及發送簡訊等方式大力宣導，台北迪化商圈發展促進會也在現場協助勸導；商業處、公園處、市場處、環保局、衛生局5個局處，共同執行違規吸菸者稽查取締。

台北迪化商圈發展促進會理事長鄭文和說，自治會和巡守隊會派出30多人口頭勸導，同時通報衛生局和警察局取締開罰。但對於吸菸民眾需要走到大稻埕，或是跑到其他街區巷弄等，但也是沒有辦法的辦法，不過，仍希望打造逛年貨的無菸環境，走在街道上也相當舒適。

至於北市府近期推的「無菸城市」，鄭文和說，初步計畫是會在西寧北路設置吸菸區，但仍要相關評估，因此不會在年貨大街時設置。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康