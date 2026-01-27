台南新化年貨大街2月10日登場 150攤齊聚、定點降「瑞雪」添年味
台南新化年貨大街2月10日至2月15日在新化老街及大目降廣場周邊登場，活動邁入第15年，但近年不少遊客反映年貨大街少了些「年味」，經發局今年特邀150家美食及年貨業者，除強化在地特色外，屆時將定時定點在新化降下「瑞雪」，讓遊客體驗不一樣的年貨大街。
新化年貨大街今年以「金馬迎春 GO新化」為主題，今由市長黃偉哲、立委陳亭妃及多位民代及地方代表為活動暖身，黃偉哲表示，新化年貨大街已成為台南迎接農曆新年的重要節慶活動，不僅帶動地方商機與觀光人潮，更讓市民朋友感受濃厚的年節氛圍。
他提到，今年除規畫150攤美食與年貨業者攤位外，也擴充場域安排著名文創市集共襄盛舉，並找來台南「菜奇鴨」及「夜奇鴨」的夜光充氣偶助陣，而活動期間將定時定點為新化降下「新春初雪」，搭配整體年節光環境布置，相信能讓遊客感受耳目一新的年貨大街。
經發局說明，今年活動內容相當豐富，年貨大街不僅延長營業時間至晚間9點，讓大家盡情採買年貨，更邀請金曲歌王施文彬及40多組知名演出團隊，從白天到夜晚接力演出，現場還有加碼送、加碼抽的彩蛋活動，讓民眾開心逛年貨大街之餘又處處有驚喜。
經發局也強調，為讓民眾能安心採買年貨，市府相當重視年貨大街食品安全與環境整潔，活動期間將加強管理與稽查；屆時主辦單位也會在新化中山、中正路口進行道路管制，引導車輛改道，並且協調周邊學校等公、私立場域共計達400多席停車空間，也希望民眾可踴躍搭乘大眾運輸到年貨大街一起同樂。
