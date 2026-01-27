快訊

川普關稅常打自家人！WSJ：美盟友找中國當退路 但台灣會是北京障礙

「超級水戰」故障慘卡軌道…2男童急比劃540求救手勢 義大世界回應

台南新化年貨大街2月10日登場 150攤齊聚、定點降「瑞雪」添年味

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南新化年貨大街已成為台南迎接農曆新年的重要節慶活動，不僅帶動地方商機與觀光人潮，更讓市民朋友感受濃厚的年節氛圍。圖／本報系資料照
台南新化年貨大街已成為台南迎接農曆新年的重要節慶活動，不僅帶動地方商機與觀光人潮，更讓市民朋友感受濃厚的年節氛圍。圖／本報系資料照

台南新化年貨大街2月10日至2月15日在新化老街及大目降廣場周邊登場，活動邁入第15年，但近年不少遊客反映年貨大街少了些「年味」，經發局今年特邀150家美食及年貨業者，除強化在地特色外，屆時將定時定點在新化降下「瑞雪」，讓遊客體驗不一樣的年貨大街。

新化年貨大街今年以「金馬迎春 GO新化」為主題，今由市長黃偉哲、立委陳亭妃及多位民代及地方代表為活動暖身，黃偉哲表示，新化年貨大街已成為台南迎接農曆新年的重要節慶活動，不僅帶動地方商機與觀光人潮，更讓市民朋友感受濃厚的年節氛圍。

他提到，今年除規畫150攤美食與年貨業者攤位外，也擴充場域安排著名文創市集共襄盛舉，並找來台南「菜奇鴨」及「夜奇鴨」的夜光充氣偶助陣，而活動期間將定時定點為新化降下「新春初雪」，搭配整體年節光環境布置，相信能讓遊客感受耳目一新的年貨大街。

經發局說明，今年活動內容相當豐富，年貨大街不僅延長營業時間至晚間9點，讓大家盡情採買年貨，更邀請金曲歌王施文彬及40多組知名演出團隊，從白天到夜晚接力演出，現場還有加碼送、加碼抽的彩蛋活動，讓民眾開心逛年貨大街之餘又處處有驚喜。

經發局也強調，為讓民眾能安心採買年貨，市府相當重視年貨大街食品安全與環境整潔，活動期間將加強管理與稽查；屆時主辦單位也會在新化中山、中正路口進行道路管制，引導車輛改道，並且協調周邊學校等公、私立場域共計達400多席停車空間，也希望民眾可踴躍搭乘大眾運輸到年貨大街一起同樂。

台南新化年貨大街2月10日至2月15日在新化老街及大目降廣場周邊登場，今由市長黃偉哲、立委陳亭妃及多位民代等為活動暖身，邀請民眾屆時可踴躍前往年貨大街同樂。記者萬于甄／攝影
台南新化年貨大街2月10日至2月15日在新化老街及大目降廣場周邊登場，今由市長黃偉哲、立委陳亭妃及多位民代等為活動暖身，邀請民眾屆時可踴躍前往年貨大街同樂。記者萬于甄／攝影

年貨大街 台南 美食

延伸閱讀

從市議會到市府…立委陳亭妃接連2動作 展現黨內整合力

佳尼特基金會捐百萬禮券 嘉惠台南千家邊緣戶

臺南開基玉皇宮五度贊助監護兒少添新衣

拓展海外市場 黃偉哲馬不停蹄趕赴馬來西亞推銷台南蜜棗

相關新聞

防春節壅塞…台大醫院增開病床、減收分院病人 成立「配床小組」調度

歷年春節急診就醫人次為平常的1.5至1.7倍，今年春節連假長達9天，急診壅塞恐再現高峰。位處台北市精華地段的台大醫院，每...

當心！貢丸不純、牛肉片混豬成分…北市石二鍋、大翔鐵板燒不合格

北市衛生局把關食品安全，今公布赴夜市鐵板燒、蒙古烤肉餐飲業、火鍋店等處抽驗29件市售肉加工產品的結果，2件動物性成分不合...

「咆哮聲中背後的溫柔」八仙塵爆十周年 病友追思莊秀樹醫師

林口長庚紀念醫院燒燙傷中心前主任莊秀樹日前驟逝，2015年八仙塵爆，40多位大面積燒燙傷者湧入林口長庚，正是他坐鎮指揮。...

台北迪化商圈年貨大街只有這裡才能吸菸 市府派30多人巡檢取締

台北市長蔣萬安推出無菸城市，台北迪化商圈年貨大街本周六起跑，市府今宣布擴大禁菸範圍，將民生西路、西寧北路、民樂街及南京西...

台南新化年貨大街2月10日登場 150攤齊聚、定點降「瑞雪」添年味

台南新化年貨大街2月10日至2月15日在新化老街及大目降廣場周邊登場，活動邁入第15年，但近年不少遊客反映年貨大街少了些...

雀巢嬰兒奶粉食安疑慮 北市衛生局清查15處無相關批號產品

雀巢嬰兒配方奶粉檢出仙人掌桿菌，北市衛生局1月8日接獲台灣雀巢股份有限公司自主通報，2批號食品因無法排除使用到可能受汙染...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。