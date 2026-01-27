雀巢嬰兒奶粉食安疑慮 北市衛生局清查15處無相關批號產品

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國際食品大廠雀巢（Nestlé）嬰兒奶粉傳出品質疑慮。（美聯社）
國際食品大廠雀巢（Nestlé）嬰兒奶粉傳出品質疑慮。（美聯社）

雀巢嬰兒配方奶粉檢出仙人掌桿菌，北市衛生局1月8日接獲台灣雀巢股份有限公司自主通報，2批號食品因無法排除使用到可能受汙染的原料，已預防性自主下架。衛生局清查轄內15處大型賣場、嬰幼童用品店等，相關批號產品已無在市面販售。

衛生局表示，近期歐洲國家因嬰兒配方奶粉食品原料可能受仙人掌桿菌汙染，發布雀巢嬰兒配方食品自願回收部分批次的警訊，經衛福部食藥署查明其發布的回收產品，未有輸入我國。

台灣雀巢股份有限公司自主通報衛生局，因2批號「啟賦幼兒（童）成長專用配方」食品（批號51690017C1、51680017C2）因無法排除使用到可能受源自仙人掌桿菌物質汙染的原料，預防性自主下架，並提供退換貨處理。

衛生局說，獲報後即要求雀巢公司務必儘速完成下架並妥適回應消費者疑慮，衛生局也立刻啟動專案稽查，已清查轄內15處大型賣場、超市、連鎖藥局及嬰幼童用品店，全面掌握市售流通情形，雀巢公司通報的批號產品已無在市面販售，各通路均已配合完成產品下架作業。

衛生局指出，為確保嬰幼兒食品安全，特別抽驗台灣雀巢股份有限公司其他批號「啟賦幼兒（童）成長專用配方」食品進行檢驗仙人掌桿菌，皆符合規定。

衛生局提醒，家長沖泡奶粉時，沖泡溫度不低於70°C熱水沖泡，溶解後再降溫至適合飲用溫度，奶瓶、奶嘴及量匙應確實清洗並消毒，使用前保持乾燥，奶粉開封後避免冷藏，應置於陰涼乾燥處，並盡速使用完畢。

民眾家中若仍持有該案受影響批號產品，請立即停止食用，並可洽詢雀巢消費者服務中心專線（0809-000828），服務時間為周一至周六上午9時至晚間8時，可辦理退換貨相關事宜。

衛生局 下架 嬰兒

