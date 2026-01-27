受習俗影響…春節上藥局「多為緊急需求」 社區藥局持續開業守護民眾

春節連假將至，因民眾南來北往，加上天氣變化大，感冒身體不適的民眾增加，有用藥需求時，卻遇到「不知道哪裡藥局有開」困境。藥師公會全聯會指出，第一線藥師常在春節前後常遇到民眾詢問哪裡可以買藥、哪裡有藥師可諮詢，民眾有需求時，可上健保快易通APP查詢所在地附近健保合約藥局名單及營業時段，並事先撥電話缺任藥局營業後前往。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒表示，找得到藥局為春節用藥安全關鍵，為協助身體不適民眾快速掌握附近營業藥局資訊，全台藥局均會回報營業日期及時間，民眾可從健保快易通APP進入之後，點選醫療查詢、就醫院所查詢（清單），再選擇特約藥局，不過，實際開業時間，各家藥局可能因人力調度等狀況而有調整，建議先撥電話詢問再前往。

黃彥儒表示，他本身經營的藥局，為服務民眾都是「全年無休」，年假期間僅在除夕調整營業時間，提前在5點結束營業，讓診所藥師同仁回家圍爐陪家人，初一至初三微幅調整營業時間，但都保持開業，不過，就實務觀察，除夕至初一這段時間，民眾因習俗關係，較少上藥局買藥，但仍有民眾因緊急用藥需求上門求助，初四之後民眾諮詢用藥情況，就恢復正常。

為加強藥局、西醫基層診所春節連假期間開設意願，衛福部健保署訂出西醫基層診所診察費、藥事服務費加成比率，小年夜、小年夜前一日及初六加成30%，除夕至初三加成100%，初四、初五加成50%。黃彥儒提醒，各家藥局藥師，若要響應春節開診，須於2月6日前，至健保資訊網服務系統（VPN）登錄春節開診或調劑時段資訊，否則無法獲得獎勵，呼籲各家藥局盡快登錄。

藥師公會全聯會強調，社區藥局遍布全台，最貼近民眾，可扮演「健康守門員」角色，春節期間若有用藥相關需求，皆可向藥師諮詢，由藥師協助把關用藥安全，陪伴民眾安心度過年節，落實「藥師在的地方，就是安心的所在」。