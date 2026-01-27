坐骨神經痛新解 醫師：「神經阻斷術」提供非手術治療

快訊

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
麻豆新樓醫院神經外科主任張昂傑說，並非所有坐骨神經痛病人都須立即手術，「神經阻斷術」便是一項安全且有效的治療選擇。記者謝進盛／翻攝
許多人為坐骨神經痛所苦，認為須手術遲遲不敢就醫。醫師表示，現代神經外科治療已趨向「階段式、精準化」，並非所有坐骨神經痛病人都須立即手術，「神經阻斷術」便是一項安全且有效的治療選擇。

麻豆新樓醫院神經外科主任張昂傑說，坐骨神經痛並非單一疾病，而是一種因神經受到壓迫或刺激所引發的症候群；常見原因包括椎間盤突出、脊椎退化、脊椎狹窄、梨狀肌症候群，甚至與長期姿勢不良密切相關。

張昂傑指出，坐骨神經是人體最粗大的神經之一，自下背部延伸至臀部、大腿、小腿，甚至足底。當神經受到壓迫時，疼痛常呈現電流般、灼熱或刺痛感，有些患者甚至連站立、行走或翻身都感到困難，嚴重影響生活品質與工作能力。

不少民眾一聽到神經痛，特別是與脊椎相關的問題，往往立即聯想到手術，因此遲遲不敢就醫。對此，張昂傑分享醫學新知；現代神經外科治療已趨向「階段式、精準化」，並非所有坐骨神經痛病人都需要立即接受手術治療。

他指出，在藥物治療與復健效果有限的情況下，「神經阻斷術」便是一項安全且有效的治療選擇。

張昂傑說明，神經阻斷術是在影像導引下，將藥物精準注射至受影響的神經周圍，透過消炎及抑制疼痛訊號傳導，達到快速止痛的效果。此項治療傷口極小、施作時間短，多數患者可在短時間內明顯改善疼痛，甚至可於當天返家，不影響日常生活。

「神經阻斷術的關鍵在於『精準』，而不只是單純止痛。」張昂傑提到，透過正確影像定位與專業判斷，不僅能降低併發症風險，也有助於確認疼痛來源，作為後續治療策略的重要依據。

有些患者在接受神經阻斷術後疼痛大幅改善，成功避免進一步手術；若效果良好但維持時間有限，後續亦可評估是否進一步接受高頻熱凝療法。

張昂傑也提醒，若出現下肢無力持續惡化、麻木感加重，或合併大小便功能異常等警訊，仍應及早接受完整檢查與評估，以免延誤治療時機。神經阻斷術並非適用於所有患者，仍須由專業醫師依據病因與神經受壓狀況進行個別評估。

