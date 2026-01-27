國內流感續升溫、開學後B流可能上升 到韓旅遊注意諾羅

國內流感疫情持續上升，今年第3周類流感門急診就診計11萬501人次，較前一周上升3.9%，急診就診病例百分比達10.3%，且上周新增14例流感併發重症及5例死亡；本流感季累計472例重症，其中93例死亡；重症病例以65歲以上長者占63%及具慢性病史者占83%為多，87%未接種本季流感疫苗。

疾管署長羅一鈞表示，目前觀察增幅趨緩，近2周可能上升，或是不會進入高峰，目前仍預估春節前後進入流行期，不過春節單周急門診就診人次，下修到12萬人次上下。

依據疾管署監測資料顯示，今年第3周類流感門急診就診計11萬501人次，較前1周上升3.9%，近期呈上升趨勢，不過目前仍低於流行閾值；另上周新增14例流感併發重症病例11例H3N2、3例B型，及5例流感併發重症死亡均H3N2。

疾管署防疫辦公室主任郭宏偉表示，依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本流感季累計472例重症病例，119例H1N1、343例H3N2、1例A未分型、9例B型，及93例死亡其中24例H1N1、67例H3N2、1例A未分型、1例B型。重症病例以65歲以上長者占63%及具慢性病史者占83%為多，87%未接種本季流感疫苗。

郭宏偉說，全球流感整體活動度為高，鄰近國家韓國近期呈上升趨勢，多國/地區處相對高點或仍屬中度流行；此外，亞、歐、北非、中/南美洲及加勒比海地區部分國家流感陽性率仍高，全球主要流行型別為H3N2，南美洲為H3N2及H1N1共同流行。

防疫醫師阮志翰說，北部50多歲男性，有糖尿病、高血壓、慢性腎病等多重慢性病 ，去年12月喉嚨痛等症狀到診所就診，於發病後5天出現咳嗽、呼吸急促等狀況，經急診確快篩確診A流流感，給予抗病毒藥物，不過又因意識不清收治加護病房仍出現休克、腸胃道出血等，給予升壓劑及輸血及其他藥物病情仍惡化 ，不幸於3周後死亡。

羅一鈞說明，今年流感反常的好，4年以來同期最低，且未進入流行期，目前觀察增幅趨緩，近2周可能上升，或是不會進入高峰，目前仍預估春節前後進入流行期，不過春節單周急門診就診人次，下修到12萬人次上下，主要原因是秋季那波流感部分民眾已有保護力，或疫苗保護已足夠。

此外，國內K分支病毒占比下降，而B流有上升趨勢，目前仍以A流為主，開學後要注意B流來到流感高峰，需要後續觀察。不過仍建議打疫苗預防，再澄清無外界所說K分支失效或快速上升，提醒民眾可以過好年，流感疫苗保護力仍足夠。

羅一鈞提醒，民眾若出國去日韓旅遊，因2國去年12月達高峰，目前處於下降狀態，不過南韓旅遊諾羅病毒暴增，因此建議到沒自來水區域飲用要注意。

疾管署發言人林明誠提醒，截至今年1月26日，公費流感疫苗接種數約669.4萬人次，全國疫苗尚餘約13.3萬劑，新冠疫苗接種累計約163.7萬人次，其中Novavax疫苗接種約4.7萬人次。近期氣溫變化大，可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2周才能獲得足夠保護力，呼籲符合接種資格之民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險對象影響甚鉅，應盡速接種公費流感及新冠疫苗，保護自己及家人的健康。

疾管署提醒，尚未接種本季新冠疫苗者可把握1月1日至2月28日擴大接種期間儘速接種；國內新冠疫苗不良事件通報情形已降至與流感疫苗相當，且無觀察到須立即採取相關措施之安全疑慮，提醒民眾別因過往接種經驗而擔憂副作用影響，尤其感染後易併發重症65歲以上長者及具慢性病者等高風險族群，請盡速接種以及早提升自我免疫保護力，降低新冠併發重症發生風險。