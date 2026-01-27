快訊

曹西平長眠地曝光 三哥缺席告別式悄然返回澳洲

越南籍成大博士攜幼兒德國返台竟成欠稅2千萬大戶 隻身困台無奈發聲

川普威脅課關稅25%！南韓喊「沒公告不算數」 韓媒曝美2周前曾警告

國內流感續升溫、開學後B流可能上升 到韓旅遊注意諾羅

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
國內流感疫情持續上升，今年第3周類流感門急診就診計11萬501人次，較前一周上升3.9%，急診就診病例百分比達10.3%，且上周新增14例流感併發重症及5例死亡。記者翁唯真／攝影
國內流感疫情持續上升，今年第3周類流感門急診就診計11萬501人次，較前一周上升3.9%，急診就診病例百分比達10.3%，且上周新增14例流感併發重症及5例死亡。記者翁唯真／攝影

國內流感疫情持續上升，今年第3周類流感門急診就診計11萬501人次，較前一周上升3.9%，急診就診病例百分比達10.3%，且上周新增14例流感併發重症及5例死亡；本流感季累計472例重症，其中93例死亡；重症病例以65歲以上長者占63%及具慢性病史者占83%為多，87%未接種本季流感疫苗

疾管署長羅一鈞表示，目前觀察增幅趨緩，近2周可能上升，或是不會進入高峰，目前仍預估春節前後進入流行期，不過春節單周急門診就診人次，下修到12萬人次上下。

依據疾管署監測資料顯示，今年第3周類流感門急診就診計11萬501人次，較前1周上升3.9%，近期呈上升趨勢，不過目前仍低於流行閾值；另上周新增14例流感併發重症病例11例H3N2、3例B型，及5例流感併發重症死亡均H3N2。

疾管署防疫辦公室主任郭宏偉表示，依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本流感季累計472例重症病例，119例H1N1、343例H3N2、1例A未分型、9例B型，及93例死亡其中24例H1N1、67例H3N2、1例A未分型、1例B型。重症病例以65歲以上長者占63%及具慢性病史者占83%為多，87%未接種本季流感疫苗。

郭宏偉說，全球流感整體活動度為高，鄰近國家韓國近期呈上升趨勢，多國/地區處相對高點或仍屬中度流行；此外，亞、歐、北非、中/南美洲及加勒比海地區部分國家流感陽性率仍高，全球主要流行型別為H3N2，南美洲為H3N2及H1N1共同流行。

防疫醫師阮志翰說，北部50多歲男性，有糖尿病、高血壓、慢性腎病等多重慢性病 ，去年12月喉嚨痛等症狀到診所就診，於發病後5天出現咳嗽、呼吸急促等狀況，經急診確快篩確診A流流感，給予抗病毒藥物，不過又因意識不清收治加護病房仍出現休克、腸胃道出血等，給予升壓劑及輸血及其他藥物病情仍惡化 ，不幸於3周後死亡。

羅一鈞說明，今年流感反常的好，4年以來同期最低，且未進入流行期，目前觀察增幅趨緩，近2周可能上升，或是不會進入高峰，目前仍預估春節前後進入流行期，不過春節單周急門診就診人次，下修到12萬人次上下，主要原因是秋季那波流感部分民眾已有保護力，或疫苗保護已足夠。

此外，國內K分支病毒占比下降，而B流有上升趨勢，目前仍以A流為主，開學後要注意B流來到流感高峰，需要後續觀察。不過仍建議打疫苗預防，再澄清無外界所說K分支失效或快速上升，提醒民眾可以過好年，流感疫苗保護力仍足夠。

羅一鈞提醒，民眾若出國去日韓旅遊，因2國去年12月達高峰，目前處於下降狀態，不過南韓旅遊諾羅病毒暴增，因此建議到沒自來水區域飲用要注意。

疾管署發言人林明誠提醒，截至今年1月26日，公費流感疫苗接種數約669.4萬人次，全國疫苗尚餘約13.3萬劑，新冠疫苗接種累計約163.7萬人次，其中Novavax疫苗接種約4.7萬人次。近期氣溫變化大，可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2周才能獲得足夠保護力，呼籲符合接種資格之民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險對象影響甚鉅，應盡速接種公費流感及新冠疫苗，保護自己及家人的健康。

疾管署提醒，尚未接種本季新冠疫苗者可把握1月1日至2月28日擴大接種期間儘速接種；國內新冠疫苗不良事件通報情形已降至與流感疫苗相當，且無觀察到須立即採取相關措施之安全疑慮，提醒民眾別因過往接種經驗而擔憂副作用影響，尤其感染後易併發重症65歲以上長者及具慢性病者等高風險族群，請盡速接種以及早提升自我免疫保護力，降低新冠併發重症發生風險。

流感疫苗

延伸閱讀

太景流感新藥 海外報捷

偽簽羅一鈞署名、謊稱喬台大醫院病床 看護詐5萬2千元起訴

公費肺炎鏈球菌疫苗明年1月15日起「只打一劑」 一階245萬人受惠、可省4500元

罕見流感疫情年底仍未升溫 羅一鈞推估明年農曆春節高峰相對緩和

相關新聞

「咆哮聲中背後的溫柔」八仙塵爆十周年 病友追思莊秀樹醫師

林口長庚紀念醫院燒燙傷中心前主任莊秀樹日前驟逝，2015年八仙塵爆，40多位大面積燒燙傷者湧入林口長庚，正是他坐鎮指揮。...

出國過年民眾要當心 申換護照者最晚2月13日須領照

農曆春節連假將於2月14日登場，外交部領務局提醒，有出國規劃的民眾應提早確認護照有6個月以上效期，而已申換護照者，則須在...

國內流感續升溫、開學後B流可能上升 到韓旅遊注意諾羅

國內流感疫情持續上升，今年第3周類流感門急診就診計11萬501人次，較前一周上升3.9%，急診就診病例百分比達10.3%...

反思10大社會新聞 隨機殺人、鏟子超人受矚

今年重大新聞有隨機殺人、鏟子超人、青年自殺增加，與家庭遭詐輕生！精神健康基金會27日公布…

出國需提前3小時到機場？過來人曝超慘經歷：嚇到一次就學乖

台灣人喜歡出國旅遊，每當旅遊旺季，都要提前抵達機場排隊報到。一名網友好奇，現在還會有人提早3小時到機場嗎？隨口一句引來上千名網友熱議。

連假國內機票3月9日起實施「退票費用分級制」 當日退票最高30％

為讓機位有效運用、鼓勵旅客盡早確認行程，交通部民航局今公告修法，未來連假國內線機票將實施「退票費用分級制」，航班起飛前退...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。