長時間滑手機 醫示警傷眼恐「短片視覺症候群」

台中有高中生、業務員因長時間瀏覽手機影片，造成眼睛不適就醫，發現近視度數飆升、假性老花等症狀。醫師提醒，「短片視覺症候群」有增加趨勢，若眼睛有異狀，就應就醫檢查。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿表示，台中高二生「小妃」因眼睛常感到痠澀、有異物感，偶爾會看到閃光就醫檢查，她坦承每天花3至4小時瀏覽喜愛歌手短影音，結果2年內近視度數飆升至800度。

另外，1名28歲業務員也因晚上常看短影音直到入睡，經檢查已有假性老花前兆。醫師提醒，「短片視覺症候群」有增加趨勢。

亞大醫院一般眼科主任李昇達說明，當眼軸因長時間近距離用眼導致持續拉長，就像被過度吹大的氣球，眼球壁會變薄且脆弱，視網膜剝離風險隨之倍增，乾眼症、白內障與黃斑部病變會提早報到。

李昇達提到，對於發育中的青少年而言，這種變化是不可逆的健康隱憂，多數患者起初只是勞累，卻不知眼睛調節功能已因過度負荷而提前拉警報，一旦結構受損便難以完全復原，甚至變成永久性負擔。

「預防勝於治療」李昇達建議，落實「20-20-20」護眼法則，每用眼20分鐘，就要視線離開螢幕休息20秒，並注視20英尺（約6公尺）外的遠方，在生活中，也要養成多眨眼的習慣以維持淚膜完整，並確保看書或看手機時保持30公分以上的距離，從細節降低眼睛的壓力。

他呼籲，在室內則需注意照明，避免在關燈後滑手機，同時盡量增加戶外活動時間，一旦發現眼睛有異狀，可就醫透過散瞳眼底檢查預先找到病因，切勿自行購買成分不明的涼感藥水，以免掩蓋病情或因藥物副作用造成二度傷害。