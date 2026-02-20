快訊

疑燒金紙釀禍…台南民宅竄火舌 飼主崩潰抱癱軟愛犬「嘴對嘴吹氣」

他迎完財神慘遭煙火炸斷腿「左腳幾分離」血肉模糊 全家經濟支柱倒了

初四一坨人開上路已釀73起事故 初五國道「11處地雷路段」揭曉

聽新聞
0:00 / 0:00

飲控總「敗在太餓」？食安專家揭5食物最有飽足感 第1名是白麵包3倍

聯合新聞網／ 綜合報導
水煮馬鈴薯的飽足感指數高達300以上，是白麵包的三倍多。示意圖／ingimage
水煮馬鈴薯的飽足感指數高達300以上，是白麵包的三倍多。示意圖／ingimage

春節聚餐多，不小心就胖了一圈嗎？不少人減肥或進行飲食控制時，常常半途而廢。食安專家韋恩（楊世煒）日前在臉書粉專「韋恩的食農生活」發文指出，飲控失敗的關鍵，往往不在於吃得不夠，而是「敗在太餓」，問題其實出在選錯了「不耐餓」的食物。

韋恩表示，此時「飽足感指數」就成了重要指標。所謂飽足感指數，是衡量食物吃下肚後，能維持多久不容易再想進食，並非單純以熱量高低判斷，而是與食物的體積、纖維、蛋白質及水分含量高度相關。

從研究來看，韋恩整理出以下五種「最有飽足感」的食物（以白麵包為基準，飽足感指數為100）：

1.水煮馬鈴薯

飽足感指數高達300以上，是白麵包的三倍多。他指出，關鍵不在澱粉量，而是水分高、體積大，能帶來強烈的胃部擴張感，重點在於「煮」，而非油炸。

2.魚類

如鱈魚等白肉魚，飽足感指數約在200左右。韋恩指出，魚類屬於高蛋白、低脂肪食物，對抑制食慾特別有效，同時也有助於維持肌肉量。

3.燕麥

飽足感指數同樣約200，可溶性纖維能延緩胃排空速度，使血糖上升較為平穩，早餐若吃對，整個上午較不易亂吃。

4.豆類與扁豆

飽足感指數約160至180之間，蛋白質加上纖維的組合，有助於穩定血糖與食慾，對外食族尤其實用。

5.橘子與蘋果

飽足感指數約150，並非因為甜，而是水分與纖維多、咀嚼時間長，比起果汁或甜點更耐餓。

韋恩也提醒，反觀牛角麵包、蛋糕、甜甜圈等食物，飽足感指數多低於70，看似熱量高，卻很快又感到飢餓，正是減脂過程中最容易踩雷的選項。

他強調，與其不斷逼迫自己少吃，不如將食物換成比較有飽足感的選擇，「同樣的熱量，飽足感高的食物，才能讓飲控真的長期走得下去，不能挑戰人性」。

減重 馬鈴薯 蘋果

延伸閱讀

挑雞蛋選最大顆較划算？76年老牌蛋行揭密：內行人特別找小的

小心「厚片吐司級」熱量！棗子維生素C比檸檬高2倍 吃太多恐脹氣

煮麵水總溢出？家事達人「1密技」讓爐台乾乾淨淨

煮湯喝好浪費！營養師揭白蘿蔔防癌關鍵 3招吃出最強保護力

相關新聞

春節最後好天氣別錯過！下周開工「2階段變化」 這日起2波鋒面接力轉雨

春節連假進入尾聲，民眾出遊要把握未來2天，氣象署今天下午表示，23日收假開工到24日白天多雲到晴，之後接連2波鋒面，降雨...

主委疑染諾羅噴射嘔吐濺賴總統 醫指病毒最高濃度：當下換衣才是上策

賴清德總統初二到台南發福袋，身旁的祀典武廟主委林培火突然劇烈嘔吐，事後透露感染諾羅病毒，由於賴總統疑遭嘔吐物噴濺到衣服上...

初四北返車潮塞爆！國5北上慢如龜時速13公里 雪隧南端車潮排隊4.5公里

今大年初四，北返及走春車潮湧現。根據高公局即時路況，目前國5北上宜蘭-頭城時速僅13公里，各地方道路進入國5的匝道時間都...

過年後爆「齒裂潮」 醫：小心三大牙齒殺手

過年期間美食多，許多人無間斷地進食，包括大啖牛軋糖、堅果、肉排等，有些硬物容易造成牙齒斷裂或缺角。台北長庚紀念醫院一般牙...

飲控總「敗在太餓」？食安專家揭5食物最有飽足感 第1名是白麵包3倍

春節聚餐多，不小心就胖了一圈嗎？不少人減肥或進行飲食控制時，常常半途而廢。食安專家韋恩（楊世煒）日前在臉書粉專「韋恩的食農生活」發文指出，飲控失敗的關鍵，往往不在於吃得不夠，而是「敗在太餓」，問題其實出在選錯了「不耐餓」的食物。

年初五北返車流為主 高公局示警11大路段易塞車

明天(2月21日)為春節連續假期初五，交通部高公局預估國道交通量為119百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1....

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。