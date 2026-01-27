反思10大社會新聞 隨機殺人、鏟子超人受矚

今年重大新聞有隨機殺人、鏟子超人、青年自殺增加，與家庭遭詐輕生！精神健康基金會27日公布「10大社會新聞事件」，雖多數較為負面，但也有如「兒少心智病房」、推動慢性病防治與社會處方等較正面新聞列入。醫師楊聰財提醒，對1219事件不能只停留在譴責與哀悼，應加強對社會孤立者的關懷與反思價值教育。

忽略失敗者尊嚴

精神健康基金會27日公布「2025全國社會十大新聞事件」，名次由前往後分別是1219隨機殺人案、鏟子超人、青年自殺死亡人數9年增加2.14倍、新北一家五口因遭詐，背負巨額債務而輕生、孩子施暴家長通報案件大增、全台首座「兒少心智病房」在台大醫院、國健署推動慢性病防治與社會處方、首次「獨老普查」、心理健康預防預算與《台灣精神健康建言書》。

針對1219隨機殺人案，基金會健康指數組召集人楊聰財強調，兇嫌的人生軌跡表面看似「正常」：受過高等教育、服過志願役、曾就業，卻在關鍵時刻接連脫軌，真正值得警惕的，不是是否曾被霸凌，而是他對「成就」的單一價值信念與自我評價的全面崩潰。

教育界應該反思，「社會是否過度強調成功、競爭與排名，卻忽略了失敗者的尊嚴與出路？」

超人要精準救災

「兇嫌的行為不能被合理化！」楊聰財指出，但這起事件提醒人們，當一個人長期感受不到被需要、被看見、被接住，極端暴力便可能在沉默中成形。至於鏟子超人，楊聰財提醒，民眾在參與救援的過程也會疲憊、挫折，救災僅靠熱血並不夠，未來的社會韌性不應只依賴少數英雄，而應建立在平時的社區連結上。

楊聰財表示，透過盤點專業（如諮商、水電、數據處理），讓每個人在災難發生時都能精準地站在自己的「節點」上，而非一窩蜂地湧向最前線。他建議未來若有類似災害發生，應該建立「中介組織」與人才庫、納入部落歷史與傳統知識，還有重視志工的心理復健。

要有5位談心親友

針對青年心理健康風險，基金會執行長韓德彥提醒，青少年的自傷與自殺行為往往是一連串求救訊號被忽視的結果，而憂鬱症、家庭衝突與缺乏情感支持是主要危險因子。

建議可落實「腦力保養」，提升心理韌性（如規律作息、適度運動、正念放鬆），還有建立人際防護網，現實生活至少要有3到5位可深度談心的親友，還有建構友善的求助環境。

「兒少心智病房」的部分，基金會董事長胡海國說，專屬的「兒少心智病房」不只是能夠強化兒少精神醫療的療效，並且能夠進行醫療經驗和醫療技術的累積。建議進行治療時，應該強調潛藏的腦功能病理因素，和它所造成家庭互動心理困擾的交錯情形，畢竟父母照顧也相當辛苦。

