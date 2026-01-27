「咆哮聲中背後的溫柔」八仙塵爆十周年 病友追思莊秀樹醫師

林口長庚紀念醫院燒燙傷中心前主任莊秀樹日前驟逝，2015年八仙塵爆，40多位大面積燒燙傷者湧入林口長庚，正是他坐鎮指揮。院方今舉辦「八仙塵爆十周年紀念暨莊秀樹醫師追思會」，會場上，多位傷友與醫護分享他們的回憶，也勾勒出一位嚴厲卻充滿愛心的醫者形象。

2015年6月27日，八仙樂園粉塵爆炸意外震驚全台，造成499人燒燙傷，其中近半數為大面積燒燙傷。這場台灣史上最嚴重的燒燙傷事件，考驗台灣醫療體系的應變能力。林口長庚作為收治最多重傷患者的醫院，也成為這場救援行動的主戰場。

林口長庚院長陳建宗回憶，塵爆發生後情況危急，面對大量湧入的患者，莊秀樹迅速調整醫院配置，將最嚴重的病人安排在燒燙傷中心，在關鍵時刻展現卓越領導能力；莊曾在美國留學過，在治學上非常嚴謹，正是一絲不苟的態度，才能在燒燙傷領域做出這麼好的成績。

八仙塵爆傷友夏小姐分享，一開始她在別間醫院治療，由於復健8、9個月後狀況沒有改善，決定轉往林口長庚，不過起初她有點害怕，因為病友們都提過莊醫師「會罵家屬、罵病人」，讓她心裡冷汗直流。

然而真正見面時，莊醫師的效率令她印象深刻，「2分鐘之內，我們就在排手術時間了。我當下愣了一下，這麼容易的嗎？」更重要的是，莊醫師給她的不是虛假的安慰，而是專業的承諾。「他告訴我會變好，我只要相信他，相信專業。」

同是八仙傷友的鍾先生笑說，自己也被莊秀樹罵過，但他不僅專業，也非常用心對待大家，「如果沒有他，我們現在應該不會站在這個舞台。」

曾因拍戲爆破意外導致全身嚴重灼傷的藝人Selina（任家萱）今透過影片現身，她哽咽地說自己總稱莊醫師為「重生爸爸」，第一次聽到莊的咆哮聲以為他脾氣差，後來才知道「每一個咆哮聲音背後代表的都是莊醫師對病人的關心及在意。他也讓我知道要活在當下，愛要及時。」