南投新中橫公路明隧道工程 交通管制9個月

中央社／ 南投縣27日電

交通部公路局辦理台21線132.3公里處新建明隧道工程，考量路寬僅8公尺、施工期間大型機具進場作業等因素，自1月20日至10月30日，每週一至週日採每整點放行10分鐘、單線雙向通行。

交通部公路局中區養護工程分局辦理南投縣信義鄉台21線新中橫公路指標132.3公里處新建明隧道工程，中區分局表示，由於大型機具進場吊掛及打設作業、路寬8公尺、混凝土工程具施工連續性、施工中可能危及用路人行車安全，因此需封閉管制道路並採整點放行。

中區分局表示，自民國115年1月20日至10月30日實施交通管制，每週一至週日每整點放行1次，每次放行10分鐘，採單線雙向通行，放行前抵達工區前、後管制點排隊停等車輛全數放行後，隨即繼續封閉管制，連續假期原則不施工管制、中午12時至下午1時不管制。

中區分局表示，管制放行時段內，若遇臨時路況或施工需要或因地域環境有影響行車安全之虞時，將採機動管制，待阻礙因素排除後警戒放行；行經管制路段應於放行時段內盡速通行，避免隨意逗留增加行車風險或遭遇出口管制點封閉，以維護安全。

