肝癌能不藥而癒？ 醫師分享罕見案例：3原因自發性消失

肝臟因為沒有類似體表一樣敏感的神經分布，因此如果長了腫瘤，不會壓迫到周遭的組織，產生立即的疼痛感，所以有人又稱「肝臟是沈默的器官」，也因此肝癌初期症狀較不明顯。而為了鼓勵肝癌癌友重拾信心，日前基隆長庚紀念醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘分享，有極少數患者在還沒接受任何治療的情況下，腫瘤突然奇蹟般的自行消失。

錢政弘在臉書說明，所謂「肝癌自發性消失」，指的是在沒有接受手術、化療、標靶或免疫治療的狀況下，腫瘤自行縮小甚至完全消失，而這類案例的發生率約落在 1/60,000至 1/140,000，屬於罕見的臨床現象。接著他指出，肝癌自發性消失的3大可能原因可能跟腫瘤缺血缺氧、戒除致癌物質與誘發免疫反應有關：

1、腫瘤缺血缺氧 肝癌細胞生長速度快，對血液與養分的需求極高，當腫瘤生長速度超過血管供應能力，或供血動脈因血栓、痙攣被阻斷時，癌細胞會因缺氧、缺血而壞死。長在靠近肝臟表面的肝癌更容易出現這種情況。文獻中曾記錄洗腎、重大手術或大量出血後，因血流改變導致腫瘤自行萎縮的案例。 2、戒除致癌因素 長期飲酒、吸菸是肝癌的重要致癌因子。醫學文獻中曾記載，一名63歲日本男性，肝癌腫瘤約6公分，原本準備接受治療，但在因骨折住院期間嚴格戒酒、戒菸，肝癌指數竟回到正常，後續影像追蹤顯示，腫瘤完全消失，醫師推測，戒除致癌物質、加上手術後引發的全身性發炎反應，可能共同促進免疫系統抑制癌細胞。 3、誘發免疫反應 感染會促使身體釋放大量的細胞激素（如腫瘤壞死因子 TNF-alpha、干擾素 Interferon、白細胞介素 Interleukins等），這些免疫物質不僅攻擊細菌或病毒，也可能辨識並攻擊肝癌細胞，啟動抗腫瘤免疫反應。有一個案例59歲巴西男性，肝癌達12公分，並伴隨脾臟與腹腔轉移，胎兒蛋白（肝癌指數）一度超過 6萬。感染新冠病毒後一個月，腫瘤縮小至6.3公分，一年後完全壞死消失，癌指數回到正常。

不過，文末錢政弘也強調，他分享這些文獻報告，並不是要證明肝癌可以不藥而癒，而是希望鼓勵癌友重拾信心。癌友在抗癌的路上，難免會遇到讓人灰心的阻力，例如洗腎、手術、大出血或嚴重感染等；然而，這些看似艱難的歷程，有時反而可能成為促使癌症退縮的「助力」。尤其是戒菸、戒酒，任何時候開始，都不嫌晚。