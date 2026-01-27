快訊

川普關稅常打自家人！WSJ：美盟友找中國當退路 但台灣會是北京障礙

「超級水戰」故障慘卡軌道…2男童急比劃540求救手勢 義大世界回應

聽新聞
0:00 / 0:00

肝癌能不藥而癒？ 醫師分享罕見案例：3原因自發性消失

聯合新聞網／ 綜合報導
肝膽腸胃科醫師錢政弘分享「肝癌不藥而癒」的罕見案例，希望給癌症病患信心。示意圖／ingimage
肝膽腸胃科醫師錢政弘分享「肝癌不藥而癒」的罕見案例，希望給癌症病患信心。示意圖／ingimage

肝臟因為沒有類似體表一樣敏感的神經分布，因此如果長了腫瘤，不會壓迫到周遭的組織，產生立即的疼痛感，所以有人又稱「肝臟是沈默的器官」，也因此肝癌初期症狀較不明顯。而為了鼓勵肝癌癌友重拾信心，日前基隆長庚紀念醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘分享，有極少數患者在還沒接受任何治療的情況下，腫瘤突然奇蹟般的自行消失。

錢政弘在臉書說明，所謂「肝癌自發性消失」，指的是在沒有接受手術、化療、標靶或免疫治療的狀況下，腫瘤自行縮小甚至完全消失，而這類案例的發生率約落在 1/60,000至 1/140,000，屬於罕見的臨床現象。接著他指出，肝癌自發性消失的3大可能原因可能跟腫瘤缺血缺氧、戒除致癌物質與誘發免疫反應有關：

1、腫瘤缺血缺氧

肝癌細胞生長速度快，對血液與養分的需求極高，當腫瘤生長速度超過血管供應能力，或供血動脈因血栓、痙攣被阻斷時，癌細胞會因缺氧、缺血而壞死。長在靠近肝臟表面的肝癌更容易出現這種情況。文獻中曾記錄洗腎、重大手術或大量出血後，因血流改變導致腫瘤自行萎縮的案例。

2、戒除致癌因素

長期飲酒、吸菸是肝癌的重要致癌因子。醫學文獻中曾記載，一名63歲日本男性，肝癌腫瘤約6公分，原本準備接受治療，但在因骨折住院期間嚴格戒酒、戒菸，肝癌指數竟回到正常，後續影像追蹤顯示，腫瘤完全消失，醫師推測，戒除致癌物質、加上手術後引發的全身性發炎反應，可能共同促進免疫系統抑制癌細胞。

3、誘發免疫反應

感染會促使身體釋放大量的細胞激素（如腫瘤壞死因子 TNF-alpha、干擾素 Interferon、白細胞介素 Interleukins等），這些免疫物質不僅攻擊細菌或病毒，也可能辨識並攻擊肝癌細胞，啟動抗腫瘤免疫反應。有一個案例59歲巴西男性，肝癌達12公分，並伴隨脾臟與腹腔轉移，胎兒蛋白（肝癌指數）一度超過 6萬。感染新冠病毒後一個月，腫瘤縮小至6.3公分，一年後完全壞死消失，癌指數回到正常。

不過，文末錢政弘也強調，他分享這些文獻報告，並不是要證明肝癌可以不藥而癒，而是希望鼓勵癌友重拾信心。癌友在抗癌的路上，難免會遇到讓人灰心的阻力，例如洗腎、手術、大出血或嚴重感染等；然而，這些看似艱難的歷程，有時反而可能成為促使癌症退縮的「助力」。尤其是戒菸、戒酒，任何時候開始，都不嫌晚。

腫瘤 肝癌

延伸閱讀

人人有iPhone 17 Pro！老公尾牙獎金6萬起跳 她嗨：我看傻眼

台北市民限定！每天走路、健身就可領錢 愛用族認證：1年換3千

家樂福太狂！210元可吃現煎牛排+蔬菜 老饕讚：肉質完勝夜市

出國需提前3小時到機場？過來人曝超慘經歷：嚇到一次就學乖

相關新聞

防春節壅塞…台大醫院增開病床、減收分院病人 成立「配床小組」調度

歷年春節急診就醫人次為平常的1.5至1.7倍，今年春節連假長達9天，急診壅塞恐再現高峰。位處台北市精華地段的台大醫院，每...

當心！貢丸不純、牛肉片混豬成分…北市石二鍋、大翔鐵板燒不合格

北市衛生局把關食品安全，今公布赴夜市鐵板燒、蒙古烤肉餐飲業、火鍋店等處抽驗29件市售肉加工產品的結果，2件動物性成分不合...

「咆哮聲中背後的溫柔」八仙塵爆十周年 病友追思莊秀樹醫師

林口長庚紀念醫院燒燙傷中心前主任莊秀樹日前驟逝，2015年八仙塵爆，40多位大面積燒燙傷者湧入林口長庚，正是他坐鎮指揮。...

台北迪化商圈年貨大街只有這裡才能吸菸 市府派30多人巡檢取締

台北市長蔣萬安推出無菸城市，台北迪化商圈年貨大街本周六起跑，市府今宣布擴大禁菸範圍，將民生西路、西寧北路、民樂街及南京西...

台南新化年貨大街2月10日登場 150攤齊聚、定點降「瑞雪」添年味

台南新化年貨大街2月10日至2月15日在新化老街及大目降廣場周邊登場，活動邁入第15年，但近年不少遊客反映年貨大街少了些...

雀巢嬰兒奶粉食安疑慮 北市衛生局清查15處無相關批號產品

雀巢嬰兒配方奶粉檢出仙人掌桿菌，北市衛生局1月8日接獲台灣雀巢股份有限公司自主通報，2批號食品因無法排除使用到可能受汙染...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。