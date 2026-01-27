胃癌逾8成因幽門螺旋桿菌起 45至74歲可公費檢測

胃癌在國人十大癌症位居死亡人數第7名，胃癌又有逾8成是幽門螺旋桿菌感染引起。衛福部國健署今年起提供45歲至74歲民眾終身1次公費糞便抗原檢測，可與大腸癌篩檢一起做。

根據死因統計及癌症登記資料顯示，胃癌在國人十大癌症中，分別位居死亡人數第7名及發生人數第9名，每年約逾4000人新診斷罹患胃癌、另造成2000多人死亡。

衛生福利部次長莊人祥今天出席「全國啟動糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」記者會致詞分享，自己在2014年健檢時就曾檢查出幽門螺旋桿菌感染與胃潰瘍，雖然完成抗生素治療，卻未重視胃潰瘍問題，直到7年後才發現罹患胃癌。

莊人祥說，胃癌約有8至9成是幽門螺旋桿菌感染引起，世界衛生組織（WHO）也已將其列為1級致癌物，因此以自身經歷勸告45至74歲符合資格民眾，踴躍接受「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務，若為陽性，要遵醫囑接受除菌治療與後續追蹤，並鼓勵同住家人一起篩檢，以免家戶內反覆傳染。

藝人唐玲則打扮成「捍胃戰士」指出，自己20多年前就因為腹痛就醫，也檢查胃潰瘍與幽門螺旋桿菌感染，但因為工作繁忙，沒有好好完成抗生素治療，就忘記這件事了。加上害怕照胃鏡，一直逃避回診檢查，拖了20年後變成胃癌，讓自己非常後悔。

台灣消化系醫學會醫師李宜家說明，幽門螺旋桿菌主要透過口腔途徑傳染，共餐、共用餐具皆有機會傳播，尤其在家庭成員中很容易互相感染，國內20歲以上成年人感染盛行率達30%。其會破壞胃酸和胃部組織，導致胃部發炎，若長期沒有治療，可能造成胃潰瘍，甚至引發癌前病變、演變成胃癌，但只要治療就能降低風險。

衛福部國民健康署表示，今年元旦起提供45至74歲民眾公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」，成為全國性第6癌篩檢。由於本項目之檢測年齡及採檢方式與大腸癌篩檢相似，如亦符合大腸癌篩檢資格，也可併同做篩檢，從領管、採便到回管，2項篩檢1次完成。

台灣大學醫學院院長吳明賢指出，台灣早在2004年起，就開始在幽門螺旋桿菌盛行率高的馬祖地區進行全面篩檢，用12年將胃癌從當地頭號殺手變成罕見疾病；後來在彰化地區，則因大腸癌變成國人最常見的癌症之一，因此改搭配大腸癌一起篩，成為全世界最好的二合一癌症篩檢計畫，成果登上國際知名雜誌。

吳明賢說，用幽門螺旋桿菌檢測來治療與預防胃癌這項指引，是台灣所制定的，篩檢方法更是台灣自己發展出來的，是另類台灣之光，因此提醒大家，「不要忘了把你的黃金送來檢查」。