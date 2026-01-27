快訊

連假國內機票3月9日起實施「退票費用分級制」 當日退票最高30％

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為讓機位有效運用、鼓勵旅客盡早確認行程，未來連假國內線機票將實施「退票費用分級制」，新制將於3月9日生效、勞動節連假起實施。聯合報系資料照
為讓機位有效運用、鼓勵旅客盡早確認行程，交通部民航局今公告修法，未來連假國內線機票將實施「退票費用分級制」，航班起飛前退票將分為3個不同階段的酌收費用，當日退票手續費最高從10％提高至30％，新制將於3月9日生效、勞動節連假起實施。

目前國內線針對3天以上連假疏運期間的機票，航空公司會在機票上加註「限當日當班次」、「逾期作廢」等使用限制，民眾如欲退票，需在班機起飛前辦理，並支付最多10％退票手續費。

而針對訂有「逾期作廢」使用限制的機票，民航局正修正「國內線航空乘客運送定型化契約應記載及不得記載事項」，建立退票費用級距制度，依照退票時間點酌收費用，退票費用分為3個級距。

根據退票費用級距制度，起飛前7日以上退票，手續費最高不超過票價10%；起飛前1至6日退票，手續費最高不超過票價20%；當日航班起飛前退票，手續費最高不超過票價30%。

民航局說，考量連假離島機位需求集中，部分旅客為確保行程順利，可能預先訂購不同航班機票，導致部分機位遭提前占用，影響疏運效率及其他有需求旅客購票權益。

民航局表示，此次修法是要鼓勵旅客盡早確認行程，讓未使用的機位能及早釋出給真正有需求的旅客，減少候補人數，讓有限的空運資源得以在起飛前充分利用。

考量政策宣導期及相關作業準備，民航局表示，此次修正公告生效日配合勞動節連續假期管制航線售票日程，將於今年3月9日生效，並自勞動節連假起正式實施，民航局將督導航空公司加強宣導及資訊揭露，也提醒民眾購票前詳閱機票使用規定，以維護自身權益。

民航局進一步說，此次修法也將航空公司原內部已普遍採行的不可抗力退票處理機制，明確納入契約內容，旅客因天災、奔喪或個人疾病等不可歸責事由導致無法搭機時，於航班起飛前通知航空公司，並於退票時提供相關證明文件者，得免收退票費用。

民航局強調，將此機制明文化，可讓旅客更清楚自身權益，也鼓勵若確定無法搭機，應提早告知航空公司，以利機位釋出予其他有需求的旅客。同時，為確保國內線票價優待制度公平適用，修法也明確規範，具有國內線優待票價資格的旅客，須出示相關身分證明文件正本，使相關優待規定落實並避免爭議。

民航局表示，未來將持續檢視國內航線運能狀況及民眾使用情形，視需求研議後續配套，並與各航空公司密切合作，落實退改票機制與定型化契約規定，讓民眾於連假疏運期間享有更順暢且公平的搭機環境。

