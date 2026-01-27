七龍珠Z加持澎湖花火節 提前公布各場次邀粉絲卡位

快訊

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導
澎湖花火節今年將加入動漫「七龍珠Z」主題。圖為以前花火節施放焰火。圖／本報資料照片
澎湖花火節今年將加入動漫「七龍珠Z」主題。圖為以前花火節施放焰火。圖／本報資料照片

澎湖國際海上花火節常吸引人潮，澎湖縣政府今年花火節將引入動漫「七龍珠Z」，預計令動畫迷青睞。澎湖縣政府今天公開本島及離島場次，讓民眾可提早安排行程。

去年底澎湖縣政府公布花火節的主會場觀音亭日程，另3場離島及3場地方限定場次舉辦時、地，也是民眾期待的訊息，澎湖縣政府才提前公布這6場日程，請全台粉絲及國內外遊客提早規畫澎湖行程。

澎湖縣政府今年擴大舉辦花火節，主會場設於澎湖馬公觀音亭園區，訂4月20日及27日先辦2場試放場次，為活動暖身，並於5月4日正式開幕，一路延續至8月25日。其中5月4日至6月25日將每周一、四登場、6月30日至8月25日則為每周二施放焰火及無人機展演，展演時間自晚間9時開始。

澎湖縣政府為擴大花火節活動效益、帶動地方特色發展，今年結合安排3場離島場次及3場地方限定場次，透過多元場域規劃，串聯澎湖各地觀光亮點。

旅遊處表示，離島場次日期分別為：望安場6月6日、七美場6月13日、吉貝場6月27日，煙火施放時間為晚間8時；地方限定場次則為湖西場6月20日、西嶼場7月4日及白沙場7月18日。

