桃機公司公布金饗獎 展現機場餐飲與服務實力

桃園國際機場股份有限公司公布桃機「金饗獎」，其中「金好吃」類由Bistro:D畢卓樂地餐廳奪冠，「金好帶」伴手禮由昇恆昌免稅店拿第1，展現桃機餐飲與服務實力。

根據桃機公司今天發布新聞稿，桃機美食嘉年華頒獎典禮昨天舉行，機場公司董事長楊偉甫表示，桃機2025年客運量約達4780萬人次，較2024年成長6.4%，已恢復到2019年客運量的98%。

他說，隨國際旅運市場快速回溫，商務、觀光及轉機需求持續成長，機場公司提升餐飲內容與消費體驗並導入智慧點餐、自助服務及多語導引系統等。

桃機公司表示，美食嘉年華2025年9月起到12月中旬舉辦，84家餐廳及伴手禮品牌參與，透過GoogleMaps公開透明評價機制，活動期間累積旅客評論數破2萬則，讓旅客以實際行動支持心目中美味首選，選出「金饗獎」得主，分別是餐廳類「金好吃」及伴手禮類「金好帶」，詳細名單將公布於桃機公司官網。

桃機公司說，活動獲旅客熱烈響應，多家品牌單店評論數超過1000則，其中Bistro:D畢卓樂地餐廳被旅客評價為「可能是我在桃機吃過最美味的一餐」，另有亞軍、季軍及11家餐飲品牌獲優勝肯定。

「金好帶」冠軍由昇恆昌免稅伴手禮店獲旅客一致好評，除動線順暢設計，旅客評價「店員主動介紹台灣特色品牌，讓人感受到熱情與專業」及「文創與在地商品豐富，適合送給外國朋友」，提升購物便利性；「金好帶」也選出亞軍、季軍，並有3家品牌獲優勝。