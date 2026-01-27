家中老舊電線別亂丟！台電曝正確回收方式：2種類禁丟

你的家中也經常囤積舊的充電線或延長線嗎？對此，台電說明家中的老舊電線其實屬於可回收物品，提醒民眾應妥善處理，一定要汰舊換新才安全，避免隨意丟棄。

台電在官網表示，充電線、延長線因外層有PVC塑膠包覆，內部含有銅線，不可丟進焚化爐燃燒，正確回收方式是將這些老舊電線交給清潔隊資源回收車，不僅符合環保規範，也能保障安全，讓舊電線獲得妥善回收。

台電進一步說明，除了充電線與延長線，像是電源線、光碟片（不含外殼）、手機及電池等均屬可回收物品，但網路線、電話線因內部包覆多層絕緣細線，導體線徑小，因此無法回收。

台電提醒，家中若有老舊或損壞電線，應及時汰舊換新，避免發生危險。此外，各縣市回收規定可能略有差異，民眾可依所在地規定妥善處理，符合安全規範。