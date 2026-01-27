快訊

川普威脅課關稅25%！南韓喊「沒公告不算數」韓媒曝美2周前曾警告

越南籍成大博士攜幼兒德國返台竟成欠稅2千萬大戶 隻身困台無奈發聲

曹西平長眠地曝光 三哥缺席告別式悄然返回澳洲

家中老舊電線別亂丟！台電曝正確回收方式：2種類禁丟

聯合新聞網／ 綜合報導
台電說明家中的老舊電線其實屬於可回收物品，提醒民眾應妥善處理，一定要汰舊換新才安全，避免隨意丟棄。示意圖／ingimage
台電說明家中的老舊電線其實屬於可回收物品，提醒民眾應妥善處理，一定要汰舊換新才安全，避免隨意丟棄。示意圖／ingimage

你的家中也經常囤積舊的充電線延長線嗎？對此，台電說明家中的老舊電線其實屬於可回收物品，提醒民眾應妥善處理，一定要汰舊換新才安全，避免隨意丟棄。

台電在官網表示，充電線、延長線因外層有PVC塑膠包覆，內部含有銅線，不可丟進焚化爐燃燒，正確回收方式是將這些老舊電線交給清潔隊資源回收車，不僅符合環保規範，也能保障安全，讓舊電線獲得妥善回收。

台電進一步說明，除了充電線與延長線，像是電源線、光碟片（不含外殼）、手機及電池等均屬可回收物品，但網路線、電話線因內部包覆多層絕緣細線，導體線徑小，因此無法回收

台電提醒，家中若有老舊或損壞電線，應及時汰舊換新，避免發生危險。此外，各縣市回收規定可能略有差異，民眾可依所在地規定妥善處理，符合安全規範。

台電 延長線 充電線 焚化爐 資源回收

延伸閱讀

下飛機總在等行李？原來是「託運貼紙」沒撕掉害的…3後果曝

微波食物會致癌？ 營養師點破迷思：真正該怕的是這件事

返台吃速食要1包番茄醬遭「震撼教育」 旅日作家嘆：像被施捨

男尾牙續攤唱歌中突倒地…救回恐變植物人 妻泣訴曾出現3症狀

相關新聞

「咆哮聲中背後的溫柔」八仙塵爆十周年 病友追思莊秀樹醫師

林口長庚紀念醫院燒燙傷中心前主任莊秀樹日前驟逝，2015年八仙塵爆，40多位大面積燒燙傷者湧入林口長庚，正是他坐鎮指揮。...

坐骨神經痛新解 醫師：「神經阻斷術」提供非手術治療

許多人為坐骨神經痛所苦，認為須手術遲遲不敢就醫。醫師表示，現代神經外科治療已趨向「階段式、精準化」，並非所有坐骨神經痛病...

家中老舊電線別亂丟！台電曝正確回收方式：2種類禁丟

你的家中也經常囤積舊的充電線或延長線嗎？對此，台電說明家中的老舊電線其實屬於可回收物品，提醒民眾應妥善處理，一定要汰舊換新才安全，避免隨意丟棄。

八仙傷友重生路迢迢 他克服恐懼續追廚師夢

「你都這樣子還做廚師？」面對親友關心，32歲的鍾先生淡然一笑。8年前的八仙塵爆讓他全身70%燒傷、雙手重創，如今他不僅重...

出國過年民眾要當心 申換護照者最晚2月13日須領照

農曆春節連假將於2月14日登場，外交部領務局提醒，有出國規劃的民眾應提早確認護照有6個月以上效期，而已申換護照者，則須在...

國內流感續升溫、開學後B流可能上升 到韓旅遊注意諾羅

國內流感疫情持續上升，今年第3周類流感門急診就診計11萬501人次，較前一周上升3.9%，急診就診病例百分比達10.3%...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。