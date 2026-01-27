整理包／尾牙抱回大獎！神曲、桌布、刷馬桶...招財攻略狂吸好運

年終領太少不用氣餒，把握尾牙抽中大獎！還在煩惱怎麼招財、增添好運嗎？不少網友分享中獎秘訣，包括反覆播放動畫電影《花木蘭》的主題曲〈以妳為榮〉、帶南韓男神崔始源的小卡等超玄祕法。迎接2026丙午馬年，《聯合新聞網》整理網路熱議的中獎祕法與民俗招財妙招，讓你替自己加上無形的幸運濾鏡，今年就把大獎抱回家。

文章目錄 尾牙的由來 從祭祀變聚餐

5大民俗招財絕招

正北與東南座位 偏財運旺

盤點6大中獎玄學

3色開運戰袍

廁所沖水除穢氣 馬桶變聚寶盆





「尾牙」一詞源自於古代商家的祭祀傳統。生意人為了祈求生意興隆，會在每逢農曆初二、十六祭拜土地公（福德正神），這項儀式稱為「做牙」。而農曆十二月十六日是一年中最後一次祭祀，故稱為「尾牙」。早期這一天，雇主會準備豐盛的牲禮祭拜，儀式結束後便將祭品分送給員工享用，這就是「打牙祭」的由來。演變至今，尾牙已經淡化了民俗色彩，轉而成為企業感謝員工一年辛勞、凝聚向心力的重要年度盛會。





赤馬年指的是天干落在屬火的「丙」、地支為「午」，便形成五行屬火的馬年，而火在五行中對應的顏色為「赤」，因此稱為赤馬年。相較一般馬年，赤馬年每60年才出現一次，被視為能量特別強烈的年份，在民俗觀點中，也常被解讀為容易帶來突破與轉折的一年，因此特別受到關注。

命理師楊登嵙指出由於丙、午皆屬火，又稱「火馬年」，今年開運色為「木」及「火」色系，「木」色系為綠色、蘋果色、橄欖色、墨綠色；「火」色系則是紅色、粉紅色、紫色、紫紅色、橘紅色。楊登嵙也列出5大招財絕招。

✨1.穿開運色系服飾

尾牙當天可選擇木、火色系的服裝出席，為自己加分。若公司規定須穿制服，也可透過貼身衣物或配件來補強開運能量。

✨2.配戴貔貅

今年開運招財吉祥物是馬或貔貅，可以配戴馬或貔貅手鍊或項鍊，也可以帶在身上，色澤以開運木及火色系更佳。

✨3.開運紅包

準備2個紅包，紅包一個包3顆紅豆，另一個包8顆紅豆，分開放在左右口袋，或一起放在錢包裡，因為紅色屬火，3及8的易經數理為「木」的能量。

✨4.開工紅包

今年初的開工紅包本來要放在身上或辦公桌抽屜，元宵節後存銀行當錢母；若您還沒存銀行，可以將今年的開工紅包帶在身上。

✨5.財神符

將在財神廟求的財神符，帶在身上，參加尾牙；如果求得的財神符已經3年以上，祂是有效期限的，最好將舊符帶回財神廟香爐繞3圈，恢復能量，或求新的財神符。





易經專家王昆山老師也指出，尾牙不僅僅是公司犒賞員工的聚餐，從命理角度來看，更是「一年財氣的收尾關鍵點」。只要掌握當日的風水布局，並配合個人的命格優勢進行「氣場加持」，就有機會提高中獎率。

座位的選擇往往決定了氣場的強弱。依據2026年流年飛星圖分析，「正北方」迎來六白武曲星，這是一顆掌管偏財、橫財的吉星，與獎金、抽獎運勢及意外紅包特別有緣，是想中大獎者的首選方位。

而「東南方」則有九紫右弼星飛臨，象徵喜慶、人緣與貴人的財位，代表著好消息與加碼驚喜。可鎖定場地的正北方或東南方位置坐下，若無法選位，也可以在這兩個方位多停留聊天，吸納吉氣。

☛溫馨提醒：此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。





不少網友多年來整理出各種「實測有效」的中獎玄學，從音樂、桌布到隨身物品，各種招式層出不窮。今年尾牙旺季，以下幾項招財方式再度被翻出討論，成為網友口中的中獎祕訣清單。

📣1.中獎神曲《花木蘭》「以妳為榮」

「花家黑魔法」源自一名Threads網友於2025年1月14日分享自身經驗，他透露尾牙前和同事反覆播放《花木蘭》主題曲〈以妳為榮〉，結果真的抽中大獎，事後笑稱是「花家黑魔法」，歌詞中向祖先祈求替家族爭光的情境，更解讀成象徵性極強的「轉運宣言」。

近期尾牙旺季再被翻出，不少網友分享實測，有人尾牙前一小時狂播，同桌直接多人中獎，也有人前一晚開始聽，成功抱回萬元現金或iPhone，許多中獎的網友紛紛「謝謝老祖宗保佑」。

📣2.「招財神獸」吉伊卡哇加持

擁有高人氣與幸運形象的「吉伊卡哇」，近年也成為尾牙必備的幸運物之一。從去年開始，不少網友分享，只要帶著吉伊卡哇的娃娃或公仔參加尾牙，中獎率明顯提升。甚至有人不只自己中獎，還把吉伊卡哇借給同事，結果對方也抽到手機，讓吉伊卡哇被封為名符其實的「招財神獸」。

擁有高人氣與幸運形象的「吉伊卡哇」，近年也成為尾牙必備的幸運物之一。圖／聯合報系資料照片

📣3.Super Junior始源財神卡

Super Junior成員崔始源因家世背景與財閥貴公子形象，被粉絲戲稱自帶財氣，也被暱稱為「馬社長」、「始源財閥」，不少粉絲會將始源的小卡放進錢包，象徵守住財庫。

許多網友分享實測經驗，有人帶始源小卡去尾牙結果中10萬元現金，也有人發票中4200元，甚至還有整桌同事「中獎率100%」，一起被好運籠罩。

不少粉絲會將始源的小卡放進錢包，象徵守住財庫。圖／聯合報系資料照片

📣4.TWICE娜璉桌布玄學

還記得風靡一時的美輪明宏桌布嗎？開運桌布的都市傳說依舊存在，只是換成了「韓國女團TWICE林娜璉」，「娜璉玄學」的好運儀式，源自眾多網友的分享，只要把手機桌布換成娜璉的照片，似乎能帶來意想不到的好消息。不少人姑且一試，在尾牙抽獎前換上桌布，結果意外中獎；也有人為了演唱會搶票而換畫面，沒想到一路順利通關。這種幸運回饋，讓娜璉桌布被視為尾牙、春酒中獎秘訣之一。

📣5.中獎文底下留言ccccc

近年在社群平台上，流傳著一種被無數人實測過的吸運儀式，只要在中獎貼文、抽獎分享文底下留言一排「CCCCC」，像是在替自己先預約好運。有人把它理解為「C財」、「C運氣」、「吸福氣吸財氣」，參加尾牙抽獎前，不妨在貼文底下留言「ccccc」，替自己卡位幸運名額。

📣6.手掌心紅筆寫「中」

尾牙抽獎前，用紅筆在手掌心寫下一個「中」，也是流傳多年的中獎儀式。男生寫左手、女生寫右手，抽獎前對著掌心哈一口氣再握緊，心中默念最想中的獎項，象徵把好運吸進來。可以依照不同需求改寫成「財」或「愛」，但建議一次只許一個願望，避免過於貪心，讓自己在心理與情緒上更專注。





在傳統開運習俗中，「穿紅戴綠」是尾牙抽獎的標配，但邁入2026「丙午赤馬年」，這套老規矩必須得大轉彎，這匹「赤馬」本身就自帶烈焰，如果穿法不對，別說拿大獎，還可能讓財運燒毀。想在尾牙現場氣場全開，請掌握以下三種「調色」秘訣。

「以柔克剛」的深紅學問：

拋棄刺眼的大紅，改選層次深邃的酒紅或棗紅色。這種色系保留了喜慶的基因，卻多了收斂與穩重的力量，能幫你穩穩鎖住財庫，避免財氣外洩。

「土系能量」的平衡守護：

五行中「土能洩火」，選擇焦糖色、大地棕或咖啡色調，能有效中和赤馬年的躁動感。這不僅讓你顯得更有質感，還能將過剩的火氣轉化為實質的財富能量，是今年的守財首選。

「金系配件」的畫龍點睛：

在穿搭中加入金色或亮銀色的小點綴（如皮帶扣、飾品或手錶）。「火煉真金」，利用強大的火氣去鍛造金系財運，最能精準吸引意外之財。





好運其實從家裡就開始累積了，你可能不知道，家中的馬桶在風水上被視為「聚寶盆」，因此尾牙前夕，務必將馬桶刷得亮晶晶，象徵去霉運、迎財氣，乾淨的環境才能吸引財神爺駐足。

到了尾牙現場，「廁所」依然扮演著關鍵角色。當抽獎開始前，如果感到緊張或運勢不佳，不妨去一趟廁所並按下沖水馬桶。這不僅有「踩黃金」的寓意，更象徵把身上累積的「晦氣」通通沖走，讓自己一身清爽地回到座位迎接大獎。

尾牙最重要的意義，終究是與同事歡聚、犒賞自己一年的辛勞。無論是猛聽花木蘭歌曲或是換上「娜璉桌布」，還是穿上開運衣物，這些儀式感更多的是為生活增添樂趣與信心。保持笑口常開和正能量思考，說不定被主持人喊到名字的幸運兒，就是你。