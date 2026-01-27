霍諾德登頂101後IG粉絲暴增 賈永婕透露他答應過我要減速...

美國徒手攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），1月25日在netflix全球直播鏡頭下，在無繩索、無裝備的情況下，以91分時間成功赤手攀登台北101站上頂端，非凡的身手與個人魅力，也讓霍諾德的個人IG粉絲數瞬間暴增，IG粉絲數已從原有約296萬，增加至目前362萬，短短兩天暴增66萬粉絲。

此外，台北101董事長賈永婕今天也透露霍諾德成功登頂後，她親自跟本人抱怨的一件事情。

賈永婕說「Alex在去年九月的時候有先來101試爬，那時也是我第一次見到他。我問他你覺得你大概需要多少的時間爬完呢？他聳聳肩說應該會在90分鐘左右」。聽到這答案，賈永婕馬上跟他說「No，you need to slow down your speed！We have two hours show！」（你必須要減速，我們有兩個小時的時間）。

當天霍諾德爬完後兩人在休息室見面，賈永婕看到他就說「Alex說你不是答應我要減速嗎？」霍諾德回答「我有啊！」，讓賈永婕直呼「My God！1 minute！只多給我們1分鐘真的很大方耶！神人！」。