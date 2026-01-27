快訊

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

中工經營權戰火再起 寶佳「二部曲」擺明勢在必得

2026台股封關日懶人包…休市11天怎麼算？期貨夜盤這時間才收工

霍諾德登頂101後IG粉絲暴增 賈永婕透露他答應過我要減速...

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Alex Honnold以91分鐘的時間成功赤手攀登台北101，非凡的身手與個人魅力，讓他IG粉絲數瞬間暴增。圖／摘自IG：netflix
Alex Honnold以91分鐘的時間成功赤手攀登台北101，非凡的身手與個人魅力，讓他IG粉絲數瞬間暴增。圖／摘自IG：netflix

美國徒手攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），1月25日在netflix全球直播鏡頭下，在無繩索、無裝備的情況下，以91分時間成功赤手攀登台北101站上頂端，非凡的身手與個人魅力，也讓霍諾德的個人IG粉絲數瞬間暴增，IG粉絲數已從原有約296萬，增加至目前362萬，短短兩天暴增66萬粉絲。

此外，台北101董事長賈永婕今天也透露霍諾德成功登頂後，她親自跟本人抱怨的一件事情。

賈永婕說「Alex在去年九月的時候有先來101試爬，那時也是我第一次見到他。我問他你覺得你大概需要多少的時間爬完呢？他聳聳肩說應該會在90分鐘左右」。聽到這答案，賈永婕馬上跟他說「No，you need to slow down your speed！We have two hours show！」（你必須要減速，我們有兩個小時的時間）。

當天霍諾德爬完後兩人在休息室見面，賈永婕看到他就說「Alex說你不是答應我要減速嗎？」霍諾德回答「我有啊！」，讓賈永婕直呼「My God！1 minute！只多給我們1分鐘真的很大方耶！神人！」。

霍諾德 台北101

延伸閱讀

賈永婕呼籲民眾不要攀爬台北101 一句「硬上」引發性別爭議

101%的力氣！賈永婕揭霍諾德登頂101「因雨延期」幕後：拒當龜孫子

登頂101內幕...前一晚通話曝光 蔣萬安1句話讓賈永婕3度感謝

賈永婕談為何讓霍諾德挑戰台北101 她寫下：「最壞情況我來扛」

相關新聞

台北市民限定！每天走路、健身就可領錢 愛用族認證：1年換3千

台北市推出運動就能賺錢的專屬福利！一名網友分享，近期參加「U-Sport台北樂運動」運動獎勵計畫，只要走路、運動就能累積U幣，可直接儲值進悠遊卡當現金使用，讓他直呼「怎麼這麼晚才知道」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

下飛機總在等行李？原來是「託運貼紙」沒撕掉害的…3後果曝

不少旅客愛保留行李箱上的託運貼紙，當作旅行回憶的紀念。不過，交通部提醒，這些貼紙若不撕掉，可能會造成行李延誤，小小疏忽就可能讓你的行李飛錯航班。

莊人祥自曝罹癌過程 曾被檢出有「這隻菌」 忽視胃發炎、僅7年就成癌

胃癌長年居台灣十大癌症死因，112年新診斷個案達生4,518人，113年有2,211人因胃癌死亡。研究證實，「幽門螺旋桿...

搶票族注意！法定連假取消機位、退票費改按日期收費 最高可收3成費用

去年春節連續假期期間，離島航線訂位未搭機旅客比例高達7%，估計每日可釋出1000餘個座位數予候補旅客。為使有限空運資源能...

美國退出WHO內幕曝光！ 衛福部說話了「忽略台灣警示是對全球的損失」

美國總統川普（Donald Trump）在2025年簽署行政命令，於今年1月22日正式退出世界衛生組織（WHO），引發世...

未來1周2波東北季風天氣劇變、今明降溫溼答答 入夜雨勢更驚人

今明兩天受到東北季風影響，再加上華南雲雨區東移，水氣比較多，各地降雨機率比較高。中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。