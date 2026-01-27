快訊

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

中工經營權戰火再起 寶佳「二部曲」擺明勢在必得

2026台股封關日懶人包…休市11天怎麼算？期貨夜盤這時間才收工

聽新聞
0:00 / 0:00

心跳每分鐘32下...隨時會猝死 生理性節律器助8旬翁重拾正常生活

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院心臟血管內科主治醫師黃沛頡指出，民眾常以為心律不整多為心跳過快，但其實心跳過慢同樣相當危險，民眾若出現頭暈、心跳停頓感或不明昏厥，應盡速就醫檢查。記者萬于甄／攝影
奇美醫院心臟血管內科主治醫師黃沛頡指出，民眾常以為心律不整多為心跳過快，但其實心跳過慢同樣相當危險，民眾若出現頭暈、心跳停頓感或不明昏厥，應盡速就醫檢查。記者萬于甄／攝影

台南一名84歲老翁因有高血壓、糖尿病病史，過去曾多次不明原因昏厥，近日因持續頭暈、胸悶就醫，經奇美醫院心臟血管內科主治醫師黃沛頡檢查發現，老翁為高度房室傳導阻滯，心跳僅每分鐘32下，隨時有猝死風險，所幸經手術置放生理性傳導節律器後，心跳恢復規律，症狀明顯改善，順利回歸日常生活。

黃沛頡指出，民眾常以為心律不整多為心跳過快，但其實心跳過慢同樣相當危險，尤其，台灣心搏過緩病人逐年增加，而一般心跳低於每分鐘60下稱為心搏過緩，若低於50甚至40下，可能出現頭暈、虛弱、胸悶，嚴重時恐引發致命性心律不整甚至猝死，應及早就醫。

他也提到，心臟節律器置放已有近70年歷史，近年來醫療科技進步，逐漸發展出「生理性傳導」起搏技術，透過希氏束、左束支或巴赫曼氏束等精準定位起搏，使心臟收縮更接近自然節律，可降低心房顫動復發風險，並減少因傳統起搏導致心臟功能惡化的情形。

黃沛頡分享，一名84歲老翁因持續性頭暈且合併胸悶而就醫，經檢查後發現有高度心臟房室傳導阻滯，且心跳只有每分鐘32下，隨時有猝死風險，經評估後建議其接受生理性傳導技術的心臟節律器置放，讓老翁心臟重新恢復規律跳動，順利回歸生活，不再受昏厥與胸悶困擾。

黃沛頡說，傳統心臟節律器透過電脈衝刺激心肌，手術約1至2小時，適用多數心搏過緩患者，技術成熟但長期恐致心室收縮不同步；生理性傳導節律器則模擬天然傳導路徑起搏，手術約1.5至3小時，需精準定位，適用特定患者，可維持自然節律、降低心衰竭與心房顫動風險。

黃沛頡強調，奇美醫院去年引進心房型「巴赫曼氏束」生理性傳導技術，提供更完整、精準的治療選擇，也提醒民眾若出現頭暈、心跳停頓感或不明昏厥，應盡速就醫檢查，透過醫病共享決策選擇最合適治療，避免延誤病情。

延伸閱讀

比吸菸更傷心臟？專家提醒改善這個日常壞習慣避免心臟老化

半夜還在工作群…26歲工程師熟睡中猝死 只收到13萬撫恤金

不用鋸胸骨也能救心臟 嘉基達文西心臟手術病患見證重生

2026覺醒之年！ 命理師揭台灣狀況 示警「1類人」恐猝死變多

相關新聞

台北市民限定！每天走路、健身就可領錢 愛用族認證：1年換3千

台北市推出運動就能賺錢的專屬福利！一名網友分享，近期參加「U-Sport台北樂運動」運動獎勵計畫，只要走路、運動就能累積U幣，可直接儲值進悠遊卡當現金使用，讓他直呼「怎麼這麼晚才知道」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

下飛機總在等行李？原來是「託運貼紙」沒撕掉害的…3後果曝

不少旅客愛保留行李箱上的託運貼紙，當作旅行回憶的紀念。不過，交通部提醒，這些貼紙若不撕掉，可能會造成行李延誤，小小疏忽就可能讓你的行李飛錯航班。

莊人祥自曝罹癌過程 曾被檢出有「這隻菌」 忽視胃發炎、僅7年就成癌

胃癌長年居台灣十大癌症死因，112年新診斷個案達生4,518人，113年有2,211人因胃癌死亡。研究證實，「幽門螺旋桿...

搶票族注意！法定連假取消機位、退票費改按日期收費 最高可收3成費用

去年春節連續假期期間，離島航線訂位未搭機旅客比例高達7%，估計每日可釋出1000餘個座位數予候補旅客。為使有限空運資源能...

美國退出WHO內幕曝光！ 衛福部說話了「忽略台灣警示是對全球的損失」

美國總統川普（Donald Trump）在2025年簽署行政命令，於今年1月22日正式退出世界衛生組織（WHO），引發世...

未來1周2波東北季風天氣劇變、今明降溫溼答答 入夜雨勢更驚人

今明兩天受到東北季風影響，再加上華南雲雨區東移，水氣比較多，各地降雨機率比較高。中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。